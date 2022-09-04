軒嵐諾「陸警」中午前解除！一圖秒懂各地雨停時間點

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

強烈颱風「軒嵐諾」持續影響，中央氣象局表示，今日上半天北台灣、中部山區仍有明顯降雨，其中新竹山區24小時累積雨量達362毫米，雨量相當可觀，今晚颱風逐漸遠離，預計今日中午前解除陸上颱風警報。

氣象局課長林秉煜表示，軒嵐諾又增強為強烈颱風，暴風圈擴大至300公里，風速增強為每秒51公尺，預計今天中午前解除陸上警報。不過北部、恆春半島、離島等地沿海仍有較強風力，也會有長浪發生，海上作業仍要多注意。

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受颱風影響，北台灣、中部山區降雨明顯，新竹縣累積雨量達593毫米，其他地區也有400毫米，預計今日下半天降雨會趨緩。目前氣象局已針對台中以北、宜蘭、南投、中部山區、台南、高雄等地發布豪大雨特報，新竹山區將出現大豪雨。

▲未來風力趨勢。（圖／氣象局）

軒嵐諾颱風眼清楚，受外圍環流影響，今日下半天北部仍有雨，中部也有局部降雨，不過雨勢會趨緩，目前彰化、南投、雲林、高屏沿海等都有短延時強降雨，花東則因位處背風側，降雨較為零星且有焚風。

今晚颱風開始遠離，明日起受到西南風影響，中南部有雨，午後各地有雷陣雨。目前颱風眼位於台北東北方，各地風勢仍強，預計下午會減弱，晚上減弱福大更大，蘭嶼、綠島仍要注意西南風帶來的強風。