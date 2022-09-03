單身正妹回家遭尾隨！半夜「家門被打開」崩潰　陌生男：找妳約跑

▲劉女在家門放了鑰匙，結果因此遭開門進入。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者柯振中／綜合報導

有些人怕鑰匙弄丟進不了家門，會在門口放備用鑰匙，但這種行為可能衍生出恐怖後果。浙江杭州一名劉姓正妹獨自居住在公寓，沒想到竟有陌生男子出現在她家門口，嚇得報警處理，事後才知道，原來是鞋櫃藏鑰匙的地方被發現。目前案件正在審理當中，詳情仍待釐清。

綜合陸媒報導，劉女表示，她平時自己居住在公寓，日前曾被鄰居告知，有人半夜偷開她家房門，嚇得她出了一身冷汗，還好當時房門有反鎖。

▲女子被鄰居通知「有人半夜開妳家門」，嚇出一身冷汗。（示意圖／免費圖庫123RF）



聽到鄰居告知的狀況，劉女感到不寒而慄，也決定在門口安裝監視器。劉女8月31日發現，監視器畫面當中有人在移動，於是立刻請鄰居將樓下的大門反鎖，並報警處理。

警方到場後，將男子帶回處理。男子則供稱，是因為某次在路上碰見劉女，看對方外表亮麗，因此心生好感，想跟劉女當朋友，「約著一起跑步」，於是尾隨對方回家。

男子第一次尾隨劉女後，接著每天都會跑到劉女的住處門口，某次恰巧看見，劉女將鑰匙放在門口的鞋子裡，於是偷偷取走鑰匙，拿去打了一把。目前案件仍在審理當中，詳細狀況仍待進一步釐清。

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