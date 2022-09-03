軒嵐諾「回春」！再幾小時暴風圈碰觸東北角　今入夜雨勢狂炸

▲軒嵐諾9/3下午14:20衛星雲圖。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

軒嵐諾颱風挾帶猛烈雨勢，氣象達人彭啟明在臉書上表示，今入夜後北部雨勢將增強，在過幾個小時暴風圈就碰到新北市東北角，風雨會更顯著。彭啟明指出，軒嵐諾開始「回春」，結構滿滿往北走，如果直撲台灣，結果會很不一樣，真的是天佑台灣，像伸卡球。

彭啟明在臉書上表示，今入夜後北部風雨會再增強一些，軒嵐諾終於走到了這裡，中心距離東部外海約300多公里，過幾個小時再北上暴風圈就碰到新北市東北角，風雨會更顯著。

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彭啟明指出，颱風不是一個正圓形，螺旋雨帶才是主要風雨的關鍵；今晚明晨建議北部朋友減少外出，盡量待在室內會較合適。這波降雨對北部的水資源幫助很大，他週四去石門水庫，當時蓄水率才74%，目前已經超過88%，能讓北部幾個水庫灌飽應該沒問題，但抗旱和防汛就是一線之隔。北部明天白天開始應該會有減緩，午後更明顯。

氣象達人彭啟明今(9/3)傍晚也在臉書粉專直播表示，軒嵐諾結構滿滿往北走，如果直接進入台灣結果會不一樣，真的是天佑台灣，它就像伸卡球，高壓推引往西邊走，原本有個熱帶低氣壓長不起來，軒嵐諾西移當中兩者牽扯，產生互動，形成強颱，但北邊有乾空氣，又開始弱掉，但現在又開始回春了，這颱風真的很特別，很少強烈颱風遇到這麼大轉彎，這颱風有很多故事。

彭啟明說，軒嵐諾颱風往北走，民眾可以放心，雨帶一直密集進來，結構最強在颱風東半邊，主要結構在東半邊，西邊弱弱的，暴風圈往台灣東半邊擦邊而過，照這樣走會去韓國，可能明天到後天又會變強烈颱風，往北走結構越來越好，「是回春的颱風」。