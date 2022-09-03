LIVE／軒嵐諾「擦邊北市」觸陸時間延後　氣象局最新說明

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軒嵐諾持續增強，威力持續增強，暴風圈預計今(9/3)夜接觸宜蘭、新北和基隆，北市可能擦邊掠過，觸地時間略為延後，預計明(9/4)天下半天解除陸上警報，海警預估可能明晚解除。氣象局將於17:40說明颱風最新動態。

軒嵐諾下午16時的中心位置在台北的東南東方約 360 公里之海面上，以每小時16公里速度向北進行，近中心最大風速每秒 48 公尺（約每小時 173 公里），相當於 15 級風，瞬間最大陣風每秒 58 公尺（約每小時 209 公里），相當於 17 級風，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 100 公里。



根據最新資料顯示，颱風暴風圈已進入台灣東半部及北部近海，對宜蘭、新北及基隆將構成威脅。預計此颱風暴風圈未來仍有擴大之趨勢。

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▲軒嵐諾9/3下午14:20衛星雲圖。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員謝佩芸表示，軒嵐諾未來北上過程將增強，暴風半徑擴大，今晚到明天上午離台最近，暴風圈可接觸東北方陸地，氣象局對宜蘭、新北、基隆發布颱風警報，今天會逐漸北上，今晚到明天上午會到台灣東北方外海，是離台最近的時候，明天下半天位偏北海面，明天下半天到晚間影響台灣程度減低。

謝佩芸指出，軒嵐諾暴風圈觸地時間比原本預測時間略為延後，仍有不確定性，預測可能今夜觸地，暴風圈將先接觸宜蘭、東北角、新北、基隆，台北市可能是擦邊掠過。

謝佩芸分析，軒嵐諾預計明天下半天解除陸上警報，海警則預估明晚間解除。

