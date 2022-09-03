移工為愛喪命！1人把風2人行兇...男中12刀慘死　警帶2關鍵人偵訊

▲台南市安中路4段1處外籍移工宿舍發生兇殺命案，約30歲潘姓越南移工躺在血泊中，身上多處刀傷沒有生命徵象。（圖／民眾提領，下同）

記者林悅／台南報導

台南安南區安中路四段外籍移工命案，檢察官率法醫初步相驗，死者身上大約中12處銳器傷，左胸兩刀，其中一刀深及臟器外露，死因待解剖詳查，市警三分局鎖定3名犯嫌追緝，目前帶回2名男子回分局調查偵辦，2人是否是涉案尚待調查釐清中。

台南地檢署襄閱主任檢察官許嘉龍指出，台南市安南區安中路外籍移工命案，死者初步相驗結果，其身上大約12處銳器傷，左胸兩刀，其中一刀深及臟器外露，死因待擇期解剖確認。

據了解，台南市警三分局3日凌晨1時6分許據報，位於安中路4段1處外籍移工宿舍，疑似有3名移工打架，警方接獲通報馬上前往查處，發現30歲潘姓越南移工躺在血泊中，潘男身上多處刀傷，肚破腸流已經沒有生命徵象，已明顯死亡未送醫。

初步了解，涉案犯嫌1人在1樓把風，2人上樓砍人，行兇後逃逸，死者係逃逸移工，至於血案發生的原因，初步研判是情殺。

警方成立專案小組，掌握3名涉案移工身分，正全力追緝兇嫌到案釐清案情，惟中午時分警方帶回2男回分局調查，2人是否是涉案尚待調查釐清中。