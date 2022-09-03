陳時中公廁換免治馬桶　王鴻薇痛批：把性騷擾當創意、噁心當有趣！

▲台北市議員王鴻薇。（圖／記者劉昌松攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中3日發布「廣設公廁免治馬桶」政見，預計將北市府所轄3673座公廁中的7200個馬桶全面汰換成免治馬桶。然而，國民黨台北市議員王鴻薇指出，陳時中宣傳記者會影片中，出現「偷窺別人上廁所」之動作，痛批「把性騷擾拿來當創意，噁心當有趣！」

配合廣設公廁免治馬桶政策，陳時中同步公開宣傳影片。影片中一段，四叉貓在上廁所時驚覺沒有衛生紙，於是狂敲隔壁門求救，突然一組免治馬桶蓋從天而降，下一秒陳時中竟然從廁所隔間頂端探頭過來俯瞰，甚至還對四叉貓微笑比YA。

▲▼陳時中拋公廁換免治馬桶，廣告片一幕「廁所偷窺」引發網友熱議 。（圖／翻攝自陳時中臉書）



「把性騷擾拿來當創意，噁心當有趣！」王鴻薇說，在公廁被偷窺、偷拍等類似的案件時有所聞，對於受害者來說，可能是一輩子的陰影，「在此我要嚴厲譴責陳時中，你或許覺得很好笑，但對於那些受害者來說，看到你的影片將是二度傷害，對一般人也感覺不舒服。」

王鴻薇呼籲，陳時中競選團隊負責中央政策平台的民進黨立委范雲，過去也為類似的事件譴責過桃園市政府， 「這樣所謂的創意你覺得ok嗎 ？是不是該出來講兩句話？」

不僅王鴻薇，國民黨台北市議員徐巧芯也痛批，原先特質「應該要是」沉穩專業的陳時中，竟在台北市長競選過程裡，做出「偷窺別人上廁所」的動作當宣傳片，這已經不是創意了，看了真的有一點不舒服，根本行銷災難，比2018年的姚文智還離譜。

徐巧芯質疑，陳時中團隊中是否有人討厭他、故意要陷害他？陳時中像個傀儡般遭人擺弄，不只被扮演成粉紅貓咪，現在又跑去飾演變態大叔，看了都開始有點覺得陳時中可憐了。