陳時中宣傳政策卻成「偷窺片」　徐巧芯：比姚文智還離譜

▲民進黨台北市長參選人陳時中政見宣傳片挨轟。（圖／陳時中臉書）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中3日於記者會上拋出新政見，將把台北市府所轄3673座公廁中的7200個馬桶全面汰換成免治馬桶，並提供酒精、坐墊紙，沒想到在臉書宣傳的影片因有「偷窺」情節，引發爭議。國民黨台北市議員徐巧芯痛批，這已經不是創意了，看了真的有一點不舒服，「根本行銷災難，比2018年的姚文智還離譜欸」。

陳時中今在臉書發出政策宣傳片，畫面中，網紅四叉貓在上廁所因沒有衛生紙，所以敲門求救，這時一組免治馬桶蓋從天而降，而陳時中竟卻從另一間廁所探頭過來俯瞰，並微笑比YA手勢。

徐巧芯表示，先不提免治馬桶政策可能引發的衛生問題，光是看到陳時中的宣傳記者會跟影片，就先被嚇一大跳。怎麼會讓本來特質「應該要是」沉穩專業的陳時中，是台北市長競選過程裡，做出 偷窺別人上廁所的動作當宣傳片？

徐巧芯說，陳時中的團隊裡面到底是不是有人很討厭他、要害他啊像一個傀儡一樣被擺弄，不只被扮演成粉紅貓咪，現在又跑去飾演變態大叔，「我看了都開始有點覺得可憐了」。

針對新政見，陳時中今在記者會上表示，大家都有出國經驗，每個人出國回來後，對城市留下的印象，到底有沒有乾淨、有沒有進步？廁所是很重要的指標，在日本東京大家都注意到，他們的廁所裡面完全一點壓力都沒有，所以從市政的小事情做起，每一個細節都不放棄。

至於經費部分，陳時中競選總幹事吳思瑤補充，團隊也都做了訪價，目前均價國產的話大概6500元一座，來算馬桶數量、數字剛剛都提供出來，所以經過粗估，都是市府的預算規模能夠負擔的範圍，不管是硬體的升級包括未來人事、軟體來協助，而且會公私協力，也希望能跟企業界一起來攜手合作。