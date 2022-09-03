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彰化選情激烈！無黨籍出頭天　4鄉鎮同額競選...停職鎮長也參選

▲彰化4鄉鎮長同額競選。（合成圖／記者唐詠絮翻攝）

▲左起杜懿彩、林英嘉、蔡詩傑及蔡碩任。（合成圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣選舉登記已截止，據縣選委會名單，4鄉鎮長同額競選、彰化市及伸港鄉各有5人參選爆炸，藍營參選彰化市長的張東正及參選縣議員的陳銌銌，則同樣是脫黨參選；溪湖鎮長黃瑞珠及其丈夫登記參選鎮代楊鴻源同為夫妻檔，涉案被停職的北斗鎮長李玄在也前往登記參選，而保警退休的柯志騰卻同時登記村長及鄉代，恐怕會被撤銷資格。

▲▼保警退休柯志騰同時登記村長及鄉代。（圖／民眾提供）

▲保警退休柯志騰同時登記村長及鄉代。（圖／民眾提供）

縣選委會登記名單中，埤頭鄉長杜懿彩、竹塘鄉蔡碩任、二林鎮長蔡詩傑及秀水鄉長林英嘉，皆為無黨籍參選連任，就連藍綠陣營，皆無推出可相較競選人選，甚至推出也沒有勝算的把握，可見這4人在地方鄉民心中皆有好口碑。

另外下屆彰化市長選戰，除有現任市長林世賢、女王蜂「黃玉芬」與無黨籍張東正之外，還包括無黨籍的劉坤鱧、補教名師林強世，參選人數多達5人。

▲▼停職中北斗鎮長李玄在登記。（圖／翻攝自楊麗香臉書）

▲停職中北斗鎮長李玄在登記。（圖／翻攝自楊麗香臉書）

由於張東正在登記前發表聲明正式脫離藍營，與角逐連任下屆議員的妻子陳銌銌，日前前往選委會登記參選彰化市長，正式與黃玉芬展開正面交鋒，而現任市長林世賢則被劉坤鱧窮追猛打廟產爭議，這也使得彰化市長的選情，成為有史以來競爭最為激烈的一次。

彰化縣議員包含平地原住民有9選區，應選54席，共86人登記，其中以第1選區(彰化、花壇、芬園)有13席，卻有24人登記、第4選區(員林市、大村鄉、永靖鄉)應選8人有14人角逐，老將新秀競爭相當的激烈。

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