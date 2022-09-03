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LIVE／軒嵐諾「二度開眼」將變強颱　氣象局最新說明

生活中心／綜合報導

軒嵐諾已達中颱上限，颱風眼二度開眼，威力持續增強，暴風圈預計今(9/3)下半天接觸陸地，新北、基隆、宜蘭列警戒。氣象局表示，今晚到明上半天颱風最接近，北台灣和中部山區降雨明顯，預計暴風圈今傍晚後會觸地。氣象局將於14:40說明颱風最新動態。

根據氣象局觀測，軒嵐諾13時的中心位置在台北的東南東方約 370 公里之海面上，以每小時16公里速度向北轉北北西進行，近中心最大風速每秒 48 公尺（約每小時 173 公里），相當於 15 級風，瞬間最大陣風每秒 58 公尺（約每小時 209 公里），相當於 17 級風，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 100 公里。

▲▼氣象局預報員謝佩芸9/3上午11:40說明颱風動態。（圖／記者莊喬迪攝）

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▲氣象局預報員謝佩芸9/3上午說明颱風動態。（圖／記者莊喬迪攝）

氣象局預報員謝佩芸表示，軒嵐諾已達中度颱風上限，緩慢北上，警戒區域海面上包括東北部、東南部和北部海域都是海警範圍，暴風圈今下半天接觸陸地，宜蘭、基隆、新北發布颱風警報；今晚到明上半天颱風最接近台灣，北台灣和中部山區降雨明顯，沿海風浪大，陸地防強陣風，東南部也要嚴防焚風。

軒嵐諾颱風也二度開眼，謝佩芸指出，昨天颱風環境比較差，吸入乾空氣，颱風結構不是很好，昨下半天外圍雲系整合起來，今天觀測上看到颱風逐漸有比較明顯中心出現。

至於颱風暴風圈何時觸地，謝佩芸指出，依照新路徑評估，可能是晚上，但軒嵐諾左右擺動，且移速慢，不同偏移情況會有好幾小時落差，但至少要等傍晚過後才會觸地。

▲▼軒嵐諾9/3上午11:30衛星雲圖。（圖／氣象局）

▲軒嵐諾持續增強並二度開眼。（圖／氣象局）


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