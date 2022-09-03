軒嵐諾可能「擦邊北市」！暴風圈觸地時間延後　陸警海警解除時間曝

記者李姿慧／台北報導

軒嵐諾持續增強，威力持續增強，暴風圈預計今(9/3)夜接觸宜蘭、新北和基隆，北市可能擦邊掠過，觸地時間略為延後，預計明(9/4)天下半天解除陸上警報，海警預估可能明晚解除。

▲氣象局預報員謝佩芸9/3下午14:40說明颱風動態。（圖／記者莊喬迪攝）

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根據氣象局最新一報顯示，軒嵐諾颱風今(9/3)下午14時的中心位置在北緯23.6度，東經124.8度，即在台北的東南東方約370公里之海面上，以每小時16公里速度，向北進行，中心氣壓930百帕，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風，七級風暴風半徑為280公里，十級風暴風半徑100公里。

根據最新資料顯示，軒嵐諾颱風中心目前在台北東南東方海面，向北移動，其暴風圈已進入台灣東半部及北部近海，對宜蘭、新北及基隆將構成威脅，預計此颱風暴風圈未來仍有擴大趨勢。

▲軒嵐諾9/3下午14:20衛星雲圖。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員謝佩芸表示，軒嵐諾未來北上過程將增強，暴風半徑擴大，今晚到明天上午離台最近，暴風圈可接觸東北方陸地，氣象局對宜蘭、新北、基隆發布颱風警報，今天會逐漸北上，今晚到明天上午會到台灣東北方外海，是離台最近的時候，明天下半天位偏北海面，明天下半天到晚間影響台灣程度減低。

謝佩芸指出，軒嵐諾暴風圈觸地時間比原本預測時間略為延後，仍有不確定性，預測可能今夜觸地，暴風圈將先接觸宜蘭、東北角、新北、基隆，台北市可能是擦邊掠過。

謝佩芸分析，軒嵐諾預計明天下半天解除陸上警報，海警則預估明晚間解除。

▲氣象局預報員謝佩芸9/3下午14:40說明颱風動態。（圖／記者莊喬迪攝）

此外，受颱風外圍環流影響，謝佩芸指出，主要雨帶在西北部沿海，中午過後中部以北山區降雨明顯，北台灣降雨持續，今晚上過後降雨更為明顯，因為是軒嵐諾最接近台灣的時候，明天白天山區仍有會降雨，明下半天降雨緩和。

軒嵐諾也持續帶來強風，謝佩芸分析，今晚到明上半天颱風最接近，降雨以北台灣、中部山區雨勢明顯，今天下半天隨颱風環流靠近，風力增強，東北角、北海岸、恆春半島風力增強，有機會到11級陣風，蘭嶼有機會到12級陣風，大台北盆地入夜後也可能出現明顯強陣風。