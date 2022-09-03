「所有政治都是在地政治」　何志勇推新竹「三大主題」建置E-bike

▲新竹市議員參選人何志勇。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對年底九合一大選，新竹市議員參選人何志勇認為，「所有政治都是在地政治」（all politics is local），新竹市東區是新舊城市發展的交織所在，面對交通、教育、國際問題，他提出了三大面向，包括「環保永續、智慧交通」、「親子文教、活力新竹」與「國際連結、創新經濟」，其中更推出建置E-bike及自行車道等。

何志勇表示，「所有政治都是在地政治」（all politics is local），治理是由下而上的過程，不僅是眼前的需求，更要放眼未來，雖然很耗時，也需要大量的思辯，但絕對是參政的基本功。

何志勇說，新竹市東區是新舊城市發展的交織所在，居民最在乎的，無外乎是交通、教育、國際；因此，他提出了三大面向，包括：

第一、「環保永續、智慧交通」，借鏡國際經驗為交通問題提供解方，並透過進一步完善基礎建設，真正落實「以人為本」的文明城市空間規劃。建置E-bike及自行車道、鋪設人行道及確保行人安全、廣設停車場、活化大眾運輸工具、復甦舊城區、提升污水下水道普及率等。

第二、「親子文教、活力新竹」，除了致力於協助解決年輕父母親所關切的子女就近就學的問題之外，打造三代同樂休閒運動空間及毛小孩的友善環境、美化市容，以及落實光埔空橋計畫等。

第三、「國際連結、創新經濟」，打造新竹成為真正的國際化城市以及能留住青年在地發展的家。推動雙語化、爭取青創基金和成立青創中心、進行城市間及學校間的國際交流，舉辦國際童玩節等，都是確保新竹「未來性」不可或缺的要素。