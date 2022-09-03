北京正式跨入「中度老齡化社會」　65歲以上人口突破20%

▲北京胡同。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸首都北京市正式跨入中度老齡化社會，2021年60歲及以上常住人口佔比首次突破20%，65歲及以上常住人口佔比首次突破14%；2021年亦是北京近五年常住老年人口增量最多、增長幅度最大的一年。

據《北京日報》報導，《北京市老齡事業發展報告（2021）》顯示，60歲及以上常住人口441.6萬人，佔常住總人口的20.18%，比2020年增加11.7萬人；65歲及以上常住人口311.6萬人，佔常住總人口的14.24%；比2020年增加20.4萬人。

其中，60歲及以上戶籍人口388.3萬人，佔戶籍總人口的27.5%；65歲及以上戶籍人口279.2萬人，佔戶籍總人口的19.8%。全市16個區中，人口老齡化程度最高的3個區依次為東城區、西城區、石景山區。

▲2021年是北京市近五年常住老年人口增量最多、增長幅度最大的一年。（圖／CFP）

根據報告，2021年是北京市近五年常住老年人口增量最多、增長幅度最大的一年。按照國際通行標準，當60歲及以上人口比重在20%-30%之間、或者65歲及以上人口比重在14%-20%之間，就意味著該地區進入中度老齡化社會。

報導指出，對應付高齡化問題，北京持續提升社會保障水平，包括上調退休養老金，城鄉居民基礎養老金和福利養老金。