iPhone 14爆料十大亮點懶人包　「鏡頭大出半支手機」

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／翻攝推特「@AR72014」）



記者崔子柔／綜合報導

蘋果秋季發表會將在9/8凌晨一時展開，iPhone14系列新機也終於要曝光，不過爆料者早已在網路上透露不少消息，其中有剪去瀏海、鏡頭大更新等十大亮點值得一看。

一、 機型

iPhone 14 預計推出雙鏡頭的6.1吋 iPhone 14、6.7吋iPhone 14 Plus，三鏡頭則有 6.1 吋 iPhone 14 Pro及6.7 吋 iPhone 14 Pro Max，並將mini機型捨去，保留直角邊框，Pro系列為亮面不鏽鋼搭配霧面機背、一般版則是霧面鋁金屬搭配亮面機背。

二、 捨去經典瀏海

爆料指出，iPhone 14 Pro系列將瀏海造型改為藥丸狀與圓孔挖洞，並將兩缺口的中間處反黑，顯示麥克風／攝影機開啟指示燈，作為現有隱私安全提示的強化版（可同時開啟顯示取代先前的單一燈號提醒），而iPhone 14一般版維持瀏海設計。

▲iPhone 14 Pro打孔螢幕。（圖／9to5mac）



三、鏡頭再升級

iPhone 14 Pro系列採用更大更凸的後置鏡頭模組，位置將超過機背中線，主要因應更大底的感光元件，三鏡頭排列方式則和 iPhone 13 Pro 系列相同，而 iPhone 14一般版維持對角線鏡頭與鏡頭模組尺寸。

▲iPhone 14 Pro系列鏡頭模組曝光。（圖／翻攝微博「數碼閒聊站」）



四、紫色新登場

iPhone 14 一般版傳有黑、白、藍、紅、紫共5色可選，紫色取代 iPhone 13 一般版的粉色。iPhone 14 Pro系列則有石墨、金、銀、紫色，紫色取代 iPhone 13 Pro 的天峰藍，而兩款機型採用不同質感的背板，呈現出的紫色也會有所不同。



五、Pro 系列配置 A16 仿生晶片

iPhone 14 Pro系列配置下一代的 A16 仿生晶片，但仍以5 奈米工藝打造，限制了A16仿生晶片將升級的效能，而 iPhone 14一般版則沿用A15仿生晶片，不過封裝晶片與modern等設計將升級，效能會優於前代。

六、均溫板散熱系統

分析師郭明錤曾指出，2022年新款iPhone會採用新的均溫板散熱系統，目的在於穩定高效晶片及更快 5G連網，而這項配置在Android旗艦機三星或Razer、ROG Phone等遊戲手機上皆可見，不過此傳言仍待證實。

七、全系列採 6GB RAM

中國供應鏈及多位爆料者消息都指出，iPhone 14四款機型都配置 6GB RAM。

八、支援衛星連接功能



iPhone 14系列預期配置台積電代工的高通驍龍 X65 5G modem，支援部分衛星連接功能，沒有網路時可通過衛星發送緊急求救訊息。

▲iPhone 14 Pro新色。（圖／翻攝自macrumors）



九、攝錄功能升級

郭明錤預測，iPhone 14 Pro主鏡頭將從1200 萬提升到 4800萬畫素，具有多畫素合併功能，可錄製 8K 影片，前鏡頭也將光圈提高到 f/1.9，且具自動對焦功能；超鏡頭感光元件則從iPhone 13 Pro的 1.0 微米單位像素，提升到1.4 微米單位像素，還有升級至 f/1.8 光圈。

十、 Wi-Fi 連網更快

郭明錤認為，iPhone 14 將具備Wi-Fi 6E連網，讓AR和VR功能的高速傳輸效率更快，未來將推出的MR頭戴顯示器也會用上。