iPhone 14 Pro雖傳漲價　但最新爆料曝這點抵銷價差

▲iPhone 14 Pro最新渲染圖。（圖／翻攝推特「@AR72014」）

記者陳俐穎／綜合報導

根據TrendForce的最新預測， iPhone 14 Pro和‌iPhone 14 Pro‌ Max 的儲存空間可能會增加 至256GB起跳，而不是過去的 128GB 選項。根據天風國際分析師郭明錤的說法， ‌iPhone 14系列將比iPhone 13系列的平均售價高出15% 左右，不過若 Pro 機型更高儲存規格，就相當於抵消價格上漲。

根據 TrendForce 的說法，‌iPhone 14 Pro‌ 和‌iPhone 14 Pro‌ Max 可能會以 256GB 的儲存空間起跳，而不是之前提供的 128GB。傳聞中這次iPhone 14 Pro價格上漲，推測有機會增加儲存選項，但目前此觀點仍然存在爭議。

具有 256GB 儲存空間的iPhone 13 Pro售價 1,099 美元，具有 256GB 存儲空間的 iPhone 13 Pro‌ Max 售價為 1,199 美元。根據 TrendForce 的說法，這些將分別與具有 256GB 設備儲存空間的 ‌iPhone 14 Pro‌ 和 ‌iPhone 14 Pro‌ Max 的價格大致相同。

此外 TrendForce 也表示，iPhone 14 Pro‌ 和 ‌iPhone 14 Pro‌ Max 預計將配備與當前 ‌iPhone 13 Pro‌ 相同的 6GB 記憶體，但將使用更新更快的 LPDDR5。iPhone 14 Pro 機型的其他傳聞升級包括更快的 A16 晶片、新的驚嘆號打孔螢幕、升級的 4800 萬像素後置鏡，支援 8K 影片錄製。