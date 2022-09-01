iPhone 14會漲價嗎？最新調查：可能比iPhone 13還便宜

▲iPhone 14 Pro渲染圖。（圖／取自9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14系列即將對外發布，不過在這之前，也出現許多相關傳聞，其中iPhone 14 Pro以上機型似乎會漲價，不過最新的調查報告顯示，或許漲幅沒有原先傳聞那麼高，而入門款的iPhone 14甚至還會降價。

目前傳聞都指向，iPhone 14具有四款機型，包含iPhone 14、iPhone 14 Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max，取消mini機型後，也讓iPhone 14的起售價上漲。先前的傳聞指出，跟去年同款機型相比，預計iPhone 14不會漲價，售價為799美元，但Pro以上的機型都會上漲100美元，約新台幣3000元。

TrendForce的最新報告卻指出，iPhone 14 Pro 和 Pro Max 升級到 A16處理器的新機型，初始啟動儲存容量提升至 LPDDR5 6GB 和 256GB、主鏡頭升級至 4800 萬、Face ID 設計變更等升級，預計將提高起始價格。不過，在全球通脹和匯率上升的壓力下，預計蘋果將採取更為謹慎的定價策略，以免影響其銷售業績。

▲iPhone 14系列售價估算。（圖／TrendForce）

根據TrendForce預測售價，iPhone14在749到799美元、iPhone 14 Max是849到899美元，iPhone14 Pro則為1,049到1,099美元、iPhone14 Pro Max預估1,149到1,199美元。也就是說，入門款iPhone 14可能還會便宜50美元，而iPhone 14 Pro也僅會漲價50美元。