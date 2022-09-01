不是iPhone 14 Max！蘋果首款「平價大螢幕」手機包裝曝光

▲蘋果iPhone 14 Plus配件包裝曝光。（圖／取自推特Tommy Boi）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果下周將舉辦線上發表會，iPhone 14系列將正式與大家見面，其中一款新機型，在未發布前就引發關注，就是6.7吋大螢幕的便宜型號iPhone 14 Max，不過最新的爆料指出，這個型號的命名可能為「iPhone 14 Plus」。

其實先前爆料就有談過，此型號的命名問題，蘋果可能延續過去的Plus代號，而根據9to5mac的報導，Twitter 用戶分享蘋果 Clear Case 的包裝照片，包裝正面顯示「iPhone 14 Plus」，而不是許多人期待的「iPhone 14 Max」。

報導提到，蘋果為這款新的 6.7 吋 iPhone 14 機型恢復標誌性的「Plus」稱號，具有相當的歷史意義，蘋果於 2014 年首次在 iPhone 6 Plus 中使用 Plus 名稱，而 iPhone 6 系列仍然是迄今為止最暢銷的 iPhone 系列之一。

iPhone 14 Plus 有望成為今年的熱門選擇，報導指出，雖然它沒有 iPhone 14 Pro Max 的各式新功能、新設計，但它具備相同的 6.7 吋螢幕，隨著有關 Pro 系列價格上漲的傳言，對於蘋果來說，同時推出一款更便宜、尺寸大的 6.7 吋 iPhone 14 十分具有競爭性。