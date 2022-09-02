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防疫計程車不足！桃機入境擠爆　桃機急提5大措施解套

▲▼桃園機場防疫計程車。（圖／記者邱顯燁攝）

▲桃園機場防疫計程車。（資料圖／記者邱顯燁攝）

記者李姿慧／台北報導

大專院校即將開學，不少外籍學生返台，昨(9/1)卻傳出桃園機場入境擠爆，防疫計程車不足還爆發衝突，指揮中心坦言該時段一次來了20多班航班導致防疫計程車不足，桃機公司今提出五大精進和優化措施，包括協調200輛計程車支援。

大專院校即將開學，有承包各校外籍學生從入境到防疫旅館的旅遊業者透露，昨天有許多外籍生入境，桃園機場卻因防疫計程車不夠，把PCR櫃檯關起來了，稱要等到有車再開放。他們幫外籍生安排遊覽車接至防疫旅館，不需搭防疫計程車，只要做過PCR就可離開，但櫃檯不開，導致很多外籍生因此困在機場裡面，遊覽車接車時序也大亂，只能乾等，現場大排長龍等候，甚至有人排到打架。

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▲▼防疫計程車不足，PCR檢測關櫃，導致桃機入境塞爆。（圖／讀者提供）

▲防疫計程車不足，PCR檢測關櫃，導致桃機入境塞爆。（圖／讀者提供）

對此，桃園機場表示，昨入境旅客較多等候耗時，下午3時起因抵達航班較集中，導致尖峰時段入境旅客較多，須花較多時間等候採檢及搭乘防疫車輛離開機場。機場公司昨日已加派人員現場疏導，並調度松山機場防疫計程車85輛支援，陸續紓解人潮。

桃機公司今也提出5大精進疏運及動線優化措施，包括第一，持續擴編防疫車隊，除現有1,146輛防疫車隊外，持續與松山機場防疫計程車及計程車業者協調，視入境旅客情形機動支援，並協請台灣大車隊支援200輛計程車投入疏運，今(9/2)日傍晚起，增援桃園機場防疫車隊量能，持續再調度擴增。

第二，優化旅客入境動線及分流引導，機場公司表示，今已邀集相關單位進行會勘，視防疫車隊量能、候車人潮、管制區內旅客數量等因素，適時啟動分流疏導機制，入境旅客進入入境大廳即依據離場方式包括防疫計程車、租賃車、親友接送、自行駕車、防疫巴士分流，加速旅客採檢與後續離場速度，經疾管署現勘後自即日起試行。

▲▼防疫計程車不足，PCR檢測關櫃，導致桃機入境塞爆。（圖／讀者提供）

▲▼防疫計程車不足，PCR檢測關櫃，導致桃機入境塞爆。（圖／讀者提供）

▲▼防疫計程車不足，PCR檢測關櫃，導致桃機入境塞爆。（圖／讀者提供）

第三、與勞動部協調通知移工仲介業者，即日起至9月16日期間，入境移工離場限搭乘防疫巴士，或由業者自行安排車輛載運移工，提升大量旅客疏運效率。第四、 尖峰時段增開防疫巴士，8月1日起防疫巴士免費搭乘並於尖峰時段加開班次，呼籲旅客多加利用防疫巴士，前往指定居檢處所。

第五、在落實防疫前提下，鼓勵安排親友接機或自行駕車離場。入境旅客完成採檢後無需等待防疫專車，即可循專屬動線，由親友接送專區或P2、P4停車場駕車離開。機場保全引導動線，並提醒旅客需直接前往指定檢疫處所。

桃機公司表示，因應入境旅客限額逐漸放寬，防疫車輛疏運需求也持續增加；目前桃園機場防疫車隊數量已超過全台灣地方防疫車隊數量總和，機場公司將持續擴增疏運能量，並視旅客入境狀況進行人潮疏導及滾動調整各項措施，提供旅客服務，並呼籲旅客善加利用免費防疫巴士、親友接機、自行駕車等措施，減少等待時間。

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