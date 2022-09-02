桃園機場擠爆　他喊扯「超過500人排隊」等計程車！現場照曝光





▲9/1起，入境旅客可自行駕車前往檢疫處所。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

隨著世界各國決定和病毒共存，陸續開放國境迎接海外旅客，許多台灣人早已難忍渴望出國的心，早買好機票想要飛出國，一名從國外回台的網友表示，晚上10時抵達桃園機場，有超過500人在等待防疫計程車，而且還得排隊唾液快篩，他無奈嘆「今晚得睡機場了」。貼文一出，釣出在現場的網友喊「真的很扯」。

原PO昨日晚間11時在PTT發文，「現在回國要排超久才能回家」，防疫計程車大約5-10分鐘來一台，「我前面等候人數約500人起跳，後面還有一票人」，中間還得排隊唾液快篩，由於防疫計程車消化不了現場人數，「所以唾液篩檢也就暫停不篩了」，由於無法做唾液快篩，不管是要搭計程車，或是親友接送的全都卡住。

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▲入境的民眾排隊等待。（圖／翻攝自PTT）

現場許多人都在大罵，航空人員也相當無奈，僅淡淡回一句「我只是領薪水的，不然你投訴我吧」。看到大排長龍的人潮，原PO也很無奈，「感覺回到台北應該要早上6-7點左右」。事後，他更新，「我是從領完行李開始排兩個小時才吐到第一口口水，口水吐3秒，還搞了一個吐口水投票箱？越晚計程車越少，可能真要睡機場了」，他透露，疫情期間出國3次，「之前回國集中戳鼻孔還比這排隊吐口水還快」。

貼文一出，掀起網友討論，「500人我傻眼」、「來過中秋節嗎」、「能放任500+在那遊蕩，何必堅持防疫旅館」、「一直以來規劃就很差啊」、「吐口水很怪，說明書說要清潔口腔30分鐘後測，大家都沒刷牙就測，這樣會準嗎」、「不要太不滿」、「不管怎樣，工作人員真的都是辛苦了」。

也有網友分享入境的狀況，「我今天排了2個半小時才上一台車」、「剛剛也在排隊的路過」、「現在回國自己找防疫車才會快，排隊領口水盒大約15-20分鐘，等防疫計程車排45分鐘，沒群聚的都群聚了，這是一架班機的量，如果同時多架就乘幾倍吧，政府可能不知道旅客變多，但計程車沒變不是消化不完，是根本車不夠，來回台北都多」、「之前都沒塞，真的今天才開始塞成這樣的，機場保全啥的今天也都傻眼，還有500+不是妄想，自己真的看到那個人潮，就知道大家都很無奈的」。

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