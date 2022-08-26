大陸海關：8／31起取消出入境PCR申報

▲大陸鬆綁邊境。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸鬆綁邊境！根據口岸疫情防控形勢，大陸海關總署8月25日宣布，將於8月31日零時啟用第九版《中華人民共和國出／入境健康申明卡》，其中取消了對出入境人員核酸檢測信息、既往感染情況、疫苗接種日期的申報要求。

依大陸官方目前規定，旅客在進出中國國境前，須在班機起飛前48小時內接受2次PCR檢測，被許多往來兩岸的台灣民眾，視為一大困擾。

新版「取消對出入境人員核酸檢測訊息的申報要求」迅速引發熱議，儘管可能解讀為「入出境起飛前不須再做核酸檢測」，但還是有網友認為，還是等待各地、各機場接獲具體通知及發布具體措施再作確認，較為妥當。

大陸海關總署微信公眾號「海關發布」25日公告，根據口岸疫情防控形勢，海關總署8月31日0時啟用第9版中國「出/入境健康申明卡」。各個網路申報管道如健康申明卡微信小程序申報、網路網頁申報、掌上海關App等同步啟用新版申報功能。

此外，公告稱，新版規定對以往出入境人員容易產生疑問的項目進行完善或調整，更利於出入境人員理解和填寫；同時增加在線確定「採樣知情同意書」功能，更方便進出境旅客簡化現場檢疫流程。

大陸目前出入境健康申報的填報方式有兩種，一種是電子申報，入境旅客可以在辦理登機時、登機前、落地後等時段通過掃描或下載「中國海關旅客指尖服務」微信小程式和應用程式網上健康申報；另一種是紙質申報，旅客可以在機上或旅檢通道領取紙質健康申明卡填報。