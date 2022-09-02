「讓網路平台為新聞付費」　蔣萬安推議價法草案：讓媒體人抬頭挺胸

▲台北市長參選人蔣萬安。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）



記者杜冠霖／台北報導

為解決數位平台使用新聞內容吸引流量、卻未付費情形，國內學者聯合提出「新聞媒體與數位平台強制議價法草案」，對此，台北市長參選人蔣萬安表示，政府應儘速推動立法，要求大型網路平台向數位內容產業支付內容授權費用，他也提兩點建議，包含放棄《數位內容中介法》、推動《新聞媒體與數位平台強制議價法》，「讓媒體人抬頭挺胸，為新聞自由努力、為追求真相奮鬥！」

有民間團體在昨（1日）記者節提出《新聞媒體與數位平台強制議價法草案》。法案內容強調「給予充分談判空間」與「以仲裁決定最終給付金額」兩大元素，若跨國數位平台透過轉載方式，利用新聞媒體發布於網際網路的報導內容，不論僅篇幅一部分或全部，包含報導中少數文字、圖表、照片或縮圖的簡短轉載或摘錄，無論長短，都屬此法強制議價範圍內，平台應付費予新聞媒體。

蔣萬安指出，網路平台用新聞吸引流量賺廣告費，卻從不向內容生產者付費，「這樣合理嗎？」，蔣表示，昨天是記者節，是一個紀念言論自由、發揚媒體求真精神的日子。但昨日卻傳出兩家重要媒體虧損，甚至停止更新的消息，對記者節形成莫大的諷刺。

蔣萬安表示，隨著大型網路平台進入台灣，網路成為傳播新聞的最重要媒介；搶發網路快訊、即時推播，讓記者無時無刻都要待命。社群網站的滲透率早就超越了任何一家媒體公司，也榨取了內容生產者外溢出來的大部分經濟價值；根據台大學者研究，地方新聞人力25年來減少6成、報紙傳統廣告收入衰退9成，「未來媒體要怎麼活下去？」

蔣萬安表示，在部分歐盟國家以及澳洲等20多國，努力要求Google和Facebook為新聞付費，讓媒體有新的轉機跟生路；Google在今年5/11宣布與300家歐盟新聞業簽訂協議，同意付費給新聞媒體。Facebook同樣願意支付費用給法國報社，而台灣政府卻毫無動作。

蔣萬安指出，台大新聞所林照真教授、政大法學院王立達特聘教授等學者聯合提出《新聞媒體與數位平台強制議價法》草案，並建議由數位發展部為主管機關，但卻傳出執政黨對這個議題冷漠以對，讓新聞從業人員寒心。

蔣萬安表示，台北是數位內容產業的集中地，自己身為首都市長參選人及立法委員，「我要求政府儘速推動立法，要求國際大型網路平台向數位內容產業支付內容授權費用。」

對於相關法案，蔣萬安也提出兩點呼籲，包含：

第一，NCC早日放棄推動《數位內容中介法》這種傷害媒體自主以及言論自由的惡法

第二，數位發展部應該即刻推動《新聞媒體與數位平台強制議價法》

蔣萬安指出，只有健康的媒體環境，才能讓媒體人抬頭挺胸，「為新聞自由努力、為追求真相奮鬥！」