登記參選屏東市長　李清聖：駁斥分化謠言　展現必勝信心

▲屏東市長參選人李清聖由前縣長曹啟鴻、立委鍾佳濱、莊瑞雄陪同登記參選 。（圖／李清聖提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨提名參選屏東市長的李清聖今天完成登記，他除了駁斥縣長不支持等謠言外，也強調最近十幾年來民進黨在屏東市的總統、縣長、立委選舉連戰皆捷，他個人在地又有經驗，條件優於外來對手，因此一定能夠贏得選舉，創造歷史。

李清聖由競選主任委員、前縣長曹啟鴻、競選總幹事鍾佳濱立委、莊瑞雄立委等陪同登記；他們表示，李清聖雖出身三級貧戶，但一路奮發向上，擔任屏東市民代表、縣議員、屏東縣工商策進會總幹事皆表現優異，其拼博精神已成勵志楷模，懇請屏東市鄉親支持在地清廉又有經驗的優秀人才，而他們也會力挺到底，協助打贏這神聖的一戰，創造屏東市榮光。

李清聖指出，屏東市十六年來人口已減少二萬三千多人，偏偏最近二屆市長又都因貪污案被解職，若再有第三位市長被停職或解職，屏東市將被「三振出局」。

他說，4年前因準備不足，加上韓流旋風波及，導致參選市長落敗，此次捲土重來，對於參選的規劃與屏東市未來的發展都有充足的準備，加上民進黨在中央與屏東縣執政政績優異，對其選戰有加分作用，後續他也會將屏東市的發展藍圖與政見公佈讓市民了解，一定能夠獲得鄉親肯定，贏得勝利。

李清聖強調，他在屏東市出生、長大、求學，退伍至今29年一直在屏東市服務，雖然從政過程歷經許多挫折，但眾多屏東市民對他始終不離不棄，再三鼓勵，因此將參選市長造福鄉親視為最重要的使命，才決定再次投入市長選舉。

針對坊間出現：「縣長沒相挺，李清聖選假的」傳聞，李清聖駁斥這是對手造謠分化的技倆，未來若還有人散播抹黑謠言他ㄧ定提告，事實上針對屏東市長選舉與屏東市的未來「他已準備好了，也有必勝的信心與決心。」