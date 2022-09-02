台大金山分院「中繼病房」設備擴充　張志豪：強化防疫照護能量

▲台大醫院金山分院成立中繼病房設備擴充。（圖／台大醫院金山分院提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

面臨新冠肺炎疫情持續升溫，守護北海岸居民健康！台大醫院金山分院成立「中繼病房」設備擴充，在第一銀行文教基金會的支持下，捐贈此病房所需要的相關設備，提供病況不穩定、需密切監測生命徵象的病患使用，另外還捐贈2000件防水隔離衣，體恤第一線醫護同仁防疫辛勞，大大滿足醫護同仁防疫裝備的需求。

台大醫院金山分院成立「中繼病房」提供給病況不穩定、需密切監測生命徵象的病患使用，在第一銀行文教基金會的支持下，成立加護型病房並且捐贈此病房所需要的相關設備，包括中央生理監測系統及高階呼吸器等，讓護理人員隨時能在第一時間掌握病患的病況，及時予以處置，提升設備等級。

▲台大醫院金山分院張志豪院長（右）特致贈感謝狀予第一銀行文教基金會及第一銀行。

台大醫院金山分院張志豪院長表示，第一銀行文教基金會所捐贈的中央站生理監測器，對這波疫情幫助頗大，中央站生理監測器提供遠端脈搏、呼吸、血壓及血氧濃度數值的監測，讓醫療團隊可隨時透過中央站的生命徵象監測，在第一時間掌握患者的病情變化，給予即時的處置；另捐贈成人加護型呼吸器，則可適度解決病人呼吸困難、氧氣不足的問題，加強防疫照護能量。

面對新冠肺炎疫情，台大醫院金山分院醫護同仁齊心協力，堅守崗位，團結抗疫，得到北海岸4區民眾的肯定，金山分院張志豪院長感謝一銀的善心善舉以及對防疫的付出，讓醫院的醫療設備及防疫物資更完備、充足，民眾的健康多一層保障，特致贈感謝狀予第一銀行文教基金會及第一銀行。

【更多新聞】

►被控台北大學博士論文涉抄襲 蔡適應開箱反駁：絕對經得起考驗

►軒嵐諾襲台！基隆幼兒BNT集中施打站暫停服務 多項活動取消

►正國會張銘祐質疑論文「相似度47%」 謝國樑：都有註明出處

►快訊／軒嵐諾外圍環流強風橫掃 基隆嶼明起封島3天

►謝國樑登記參選基隆市長 江宜樺陪同「力挺18歲公民權」

►台北大學博士論文被控抄襲 蔡適應：跑過比對系統、符合學術規範