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社會 社會焦點 保障人權

偷吃高中同學！小王嗆人夫「穿破鞋」曝壞壞細節：喜歡她主動爬上來

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲與人妻發生婚外情，小王囂張嗆人夫沒用、戴綠帽、穿破鞋，下場慘了。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名小王，偷吃已婚高中同學，還囂張傳送多封電子郵件給人夫，內容稱，「最喜歡聽她呻吟」、「喜歡她主動爬上來」等，甚至還將人夫的照片PO上臉書社團，嗆人夫戴綠帽、穿破鞋，氣得人夫提告求償百萬。法院審理後，判小王應賠償人夫15萬元，可上訴。

人夫主張，小王是妻子的高中同學，2人2021年10月間開始與妻子密切頻繁聯繫，有時候一天內互傳簡訊、通話超過40次以上，有的通話時間長達1小時以上，就連深夜、凌晨時段也不例外，妻子還時常到小王住處留宿，一同外出遊玩、過夜。事後妻子向他坦承有婚外情，表示想要離婚。

人夫心碎約小王出門談判，不料，竟遭到對方譏諷，是他不夠關心妻子，妻子才會發生婚外情，甚至唆使妻子離家，他事後整理家中物品時，也發現小王寄給妻子的信件。2021年11月間妻子終於願意回頭，承諾會斷絕與小王的聯繫。

人夫表示，此後小王數次寄送電子郵件挑釁、挑撥他與妻子的關係，更稱「這份情數年沒變」，甚至將他的照片PO上臉書社團「爆廢公社」，稱「你被戴上綠帽子了呢，怕自己長這樣以後沒有人要，居然破鞋也要撿回去穿，還可以用就算被睡過洗一洗也還能用來告訴自己，連自尊都沒有，可憐，真的很沒用。」氣得他告上法院，向小王提告求償100萬元精神撫慰金。

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲小王多次寄送郵件氣人夫，還自爆壞壞細節。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

小王則辯稱，高中時對人妻有好感，但沒有在一起，他知道人妻一直想要離婚，人夫給他的感覺是，就算沒有感情也可以用婚姻框住一個人，他才會寄3封信件要氣人夫，雖然人妻有到他住處1、2次，但兩人沒有親吻、 擁抱、勾手、性行為或過夜，人妻也沒有稱呼他為「老公」。

新北地方法院勘驗各項事證及電子郵件發現，內容包括「我跟她是彼此相愛的，從年輕時就是如此，也絕不會消失」、「我們彼此相惜也為彼此對方著想，這份情數年沒變」、「你的老婆都跑那麼久了」、「最喜歡聽她呻吟及看著她吃我時」、「皮膚不但白，胸部更是又軟又漂亮」、「喜歡她主動爬上來」等等，明顯侵犯人夫的配偶權，判小王應賠償人夫15萬元，全案仍可上訴。

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