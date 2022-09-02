反駁涉疆報告　陸駐日內瓦代表團：新疆5年無暴恐「是人權成就」

▲中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet），在任期最後一日（8月31日）發表《新疆人權報告》，指責中國在新疆地區任意拘留維吾爾族，以及其他以穆斯林為主的少數民族，可能構成危害人類罪。中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印發表談話稱，新疆五年無暴恐，是人權成就。

巴切萊特在報告闡述，無論是依照法律還是依照政策，從限制與剝奪個人和集體更廣泛享有的基本人權的脈絡看來，「對維吾爾族等主要穆斯林族群的武斷與歧視性關押程度，可能已構成了國際罪行，特別是違反人道罪。」報告建議，中國政府迅速採取行動，釋放所有被關押在培訓中心或拘留設施的人。

之後，中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印發聲稱，聯合國人權高專辦不顧中方嚴正交涉，執意發布所謂涉疆「評估」，抹黑誣衊中國，干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

他指出，「中國新疆人權狀況怎麼樣，新疆各族人民和中國人民最有發言權。中國堅持以人民為中心，堅持人民幸福生活是最大的人權，走出了一條順應時代潮流、適合本國國情的人權發展道路。中國新疆曾飽受恐怖襲擊肆虐之苦，通過卓有成效的反恐和去極端化鬥爭，新疆已有5年多未發生暴恐事件，各族人民生命財產和人權得到有力保障。當前新疆社會穩定、經濟發展、文化繁榮、宗教和順，各族人民過著安居樂業的幸福生活。這是最好的人權實踐，最大的人權成就。」

劉玉印表示，高專辦所謂「評估」以有罪推定式的假設為基礎，將反華勢力編造的虛假信息和謊言作為主要信息來源，刻意忽視中國政府提供的權威信息和客觀材料，惡意歪曲中國法律和政策，抹黑中國新疆反恐和去極端化鬥爭，其內容與人權高專在訪華結束時發表的聲明大相徑庭，暴露出對中國深刻偏見和無知。

他續指，所謂涉疆「評估」是美西方國家和反華勢力策劃的鬧劇，將人權作為政治工具，敦促人權高專辦立即改弦更張，真正致力於促進和保護各國人民人權，促進對話與合作，推動國際人權事業健康發展，而不是淪為美西方國家謀求政治私利的工具。

外交部發言人汪文斌9月1日在例行記者會上答問時指出，這份所謂「評估」報告是美國及一些西方勢力一手策劃、製造的，完全非法、無效。報告是虛假信息的大雜燴，是服務美西方以疆制華戰略的政治工具。人權高專辦基於境外一些反華勢力的政治圖謀杜撰報告，嚴重違反高專辦職責，嚴重違背普遍、客觀、非選擇性、非政治化原則，再次證明人權高專辦已經淪為美西方整治廣大發展中國家的打手和幫兇。但即便是這份非法、毫無公信力的報告，也沒有敢再渲染新疆存在所謂「種族滅絕」、「強迫勞動」、「宗教壓迫」、「強制絕育」等謬論，可見美西方編造的世紀謊言已經破產。

汪文斌強調，新疆的人權狀況怎麼樣，新疆各族人民最有發言權。近年來，新疆經濟持續發展，社會和諧穩定，民生不斷改善，文化空前繁榮，宗教和睦和順。新疆的少數民族群眾、宗教人士、務工人員、教培中心結業學員等各界人士紛紛自發給人權高專寫信，結合親身經歷，講述新疆真實情況。去過新疆的外國朋友都認為，他們親眼看到的新疆與西方媒體報道和反華勢力描繪的完全不同。60多個主持正義的國家聯名致函人權高專，反對發表這份虛假報告。近千個非政府組織和新疆各界人士向人權高專致函，表達反對意見。近年來，包括穆斯林國家在內的近百個國家連續在人權理事會、聯大三委等場合公開發聲，支持中國在涉疆等問題上的正當立場，反對借所謂涉疆問題干涉中國內政，這才是國際社會的主流。美西方禍亂新疆、以疆制華的險惡政治圖謀失道寡助、不得人心、注定失敗！