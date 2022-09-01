拜託總統特赦給生路！13死囚打行政官司求生遭駁回

▲13名死囚拜託蔡英文總統特赦，遭到法院駁回。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳銘峯／台北報導

黃麟凱等13名死刑定讞的囚犯，請求蔡英文總統特赦以避免死刑執行，但卻未獲得蔡英文回應。13人打起行政訴訟，要求法院判准總統批准特赦。但台北高等行政法院審理後，認為特赦乃總統特權，具高度政治性，不應為司法審查標的，因此裁定駁回13死囚的請求。

本次請求執行的死囚共有14人，其中陳昱安在獄中自縊身亡，北高行另案裁定駁回訴訟。另外13名死囚分別為沈歧武、林旺仁、張人堡、王鴻偉、黃富康、鄭武松、林于如、施智元、郭旗山、陳文魁、劉華崑、張嘉瑤 、黃麟凱。

這批死囚都是犯下駭人聽聞的大案件。其中黃麟凱入伍服役後不滿遭前女友追債，竟然蒙面潛入其家中，先勒斃前女友的母親，並埋伏等到前女友回家後性侵，最後將前女友勒到噴鼻血死亡。林于如為詐領保險金連續殺害母親、婆婆及丈夫，也是自1990年以來第一名女性死刑犯。林旺仁在基隆女人心卡拉OK入口處投擲汽油彈縱火，造成5死8傷。富家子王鴻偉追求女大學生遭拒後由愛生恨，在女大生上學途中以車撞倒受害人後，持刀砍殺176刀致死，頸部幾乎砍斷。張人堡則是犯下2003年士林箱屍命案、1994年嘉義母親同居人命案及1993年苗栗老婦強盜姦殺案，3案均判處死刑。

死囚的律師團起訴指出，2017年間分別以死囚名義向蔡英文總統提出請求，希望總統給予特赦，不要執行死刑；但總統府並未應允，也未給予回應。故律師團認為死囚應有請求總統給予特赦的權利，要求法院判決總統執行特赦；另外律師團更指出，沈歧武、林旺仁、張人堡、王鴻偉、黃富康、鄭武松、林于如等7人因有精神障礙事由，依照《兩公約法》的規定，不應判處死刑，也不得執行死刑，所以總統更應予特赦。

案經台北高等行政法院審理後，認為總統是否特赦具有高度政治性，並非司法審查標的，亦即不能以判決逼迫總統執行特赦，故駁回13死囚的請求，可抗告。

▼死囚黃麟凱。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▼死囚王鴻偉。（圖／記者陳豐德翻攝）