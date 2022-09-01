台南某校車司機停國小旁性侵智能障礙女學生　辯稱：我當時尿急

▲台南某校交通車司機性侵猥褻高三女子，判刑定讞。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

在台南某高中擔任交通車司機的葉姓男子，與智能障礙的女學生小薇（化名）熟識。他趁著2017年間多次將車子停放在某國小旁，趁機猥褻、性侵小薇，小薇告知家人，案情爆發後，葉男辯稱自己有糖尿病，所以停在國小旁是因為尿急需要上廁所，並未性侵。但最高法院查證屬實，1日將他判刑4年定讞。

判決指出，葉男2015年起就擔任交通車司機，直到2017年案發後才離職。而他因為搭載學校中「布袋、義竹線」的學生上下學，最後與升上高三、就讀綜合職能班的小薇熟識。案發於2017年9月底，當天因為學校普通班舉行畢業旅行，只剩包含小薇在內的3名學生搭乘交通車上下學，葉男改成開女友的自用小客車接送小薇及其餘2名男學生上下學。當天下午五點多，其他2名男學生已經下車後，葉男將車輛停在某國小旁，趁機拉開坐在副駕駛座的小薇內衣，搓揉、吸吮得逞。

葉男食髓知味，過了3天，趁著學生都下車之際，又將大客車停在某國小旁的大水池，並假意下車小便，隨後上車關閉大客車車門。葉男在車上猥褻、指侵小薇得逞。小薇不甘受辱，兩天後趁著阿姨、表妹等人來訪時，告知此事。家人大驚，趕緊報警，逮捕葉男。檢方對他提起公訴。

法院審理時將葉男否認犯罪，辯稱當時在國小旁停車近30分鐘，是因為自己有糖尿病，當時尿急才會下車小便，等上車後，小薇告知說想吐，所以才會讓小薇在車上垃圾桶旁嘔吐、清洗，耽誤許久。法院也將葉男送測謊鑑定，期間有多次不正常的脈搏反應，但葉男又辯稱，自己有糖尿病所以血糖低，所以測謊時才會恍神，沒有注意問題。

但法院根據其他證人供詞、車上監視器畫面等客觀證據，均認定葉男有罪。一二審均將他判刑4年，其中二審台南高分院認為，葉男明知小薇是智能障礙而屬心智缺陷之人，竟為滿足一己私慾，利用小薇遇事無法反應，欠缺同意或抗拒猥褻、性交行為之能力，對小薇乘機猥褻、性交，所為不僅影響小薇身心之正常發展，造成小薇不可抹滅之心靈創傷，亦對小薇父母造成傷害，所為應予非難；另外葉男犯後也飾詞狡辯，又不願和解，因此予以判刑。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。