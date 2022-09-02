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軒嵐諾減弱中颱！暴風圈擴大「仍可能變強颱」　恐成今年首次陸警

▲▼氣象局08；30發布軒嵐諾海上颱風警報。（圖／氣象局）

▲氣象局8:30發布軒嵐諾海上颱風警報。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

強烈颱風「軒嵐諾」減弱為中颱，中央氣象局今(9/2)上午8時30分發布海上警報，首波警戒範圍為東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽。氣象局預報中心課長林秉煜表示，目前暴風圈有擴大趨勢，今明兩天影響最劇，將來較大雨勢，路徑偏西側一些，有機會發布陸上警報，仍要觀察暴風圈擴大情況，北上過程仍有機會變回強颱。

根據氣象局資料，2日8時的中心位置在北緯 21.5 度，東經 125.4 度，即在鵝鑾鼻的東方約 470 公里之處，前進方向以每小時6轉11公里速度，向西北轉北進行，中心氣壓：930百帕，近中心最大風速：近中心最大風速每秒 48 公尺（約每小時 173 公里），相當於 15 級風，瞬間之最大陣風：瞬間最大陣風每秒 58 公尺（約每小時 209 公里），相當於 17 級風。

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▲▼氣象局發布風力與降雨預測。（圖／氣象局）

▲氣象局發布風力趨勢。（圖／氣象局）

軒嵐諾颱風今上午已從強颱減弱為中颱，七級風暴風半徑 250 公里，十級風暴風半徑100公里，颱風預測3日8時的中心位置在北緯 22.9 度，東經 124.8 度，即在鵝鑾鼻的東北東方約 420 公里之處。

林秉煜表示，軒嵐諾強颱已減弱為中度颱風，維持250公里暴風半徑，將影響東北部、東南部海面和巴士海峽，颱風未來路徑緩慢，下半天以每小時6轉11公里速度轉西北進行，「暴風圈有持續擴大趨勢，北台灣下雨明顯」。

根據預測，今、明兩天颱風外圍環流影響，風雨逐漸增強，台灣北部及東北部地區有陣雨，北部及東北部地區有局部大雨或豪雨，其中北部山區並有局部大豪雨；中南部地區有短暫陣雨，中部山區有局部大雨發生機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨。今、明兩天基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及澎湖、馬祖有長浪發生的機率。

氣象局也已發布強風特報，北部、東北部、東南部(含蘭嶼、綠島)、屏東、恆春半島、金門、馬祖沿海及空曠地區有9至10級強陣風，澎湖及其他沿海空曠地區亦有較強陣風。

▲▼氣象局發布風力與降雨預測。（圖／氣象局）

▲氣象局發布降雨趨式。（圖／氣象局）

林秉煜表示，軒嵐諾中颱路徑較過去來看有偏西側一些，還是還是有發布陸上警報機會，仍要觀察暴風暴風圈擴大情況，颱風北上過程仍有機會變回強颱。

根據氣象局統計近64年來，最晚發布颱風海上警報的前三名分別是，「2010年8月30日南修颱風」、「1993年8月17日塔莎颱風」以及「1997年8月16日溫妮颱風」，而今年至今（9/2）仍未發過颱風警報，打破南修颱風紀錄，若軒嵐諾發布陸上警報，將是史上晚發布颱風海上警報的一年。

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