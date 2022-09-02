軒嵐諾已發海警「會放颱風假嗎？」　網點1關鍵開趕：晚了就不要了

▲氣象局8時30分已發布海上颱風警報。（圖／氣象局）

記者曾筠淇／綜合報導

「軒嵐諾」從強颱減弱至中颱，中央氣象局今（2）日上午8時30分發布海上颱風警報。對此，就有網友發文拋出疑問，這次的颱風會不會讓大家放假呢？貼文曝光後，隨即引發討論，底下一票網友點出1關鍵，直呼「不歡迎不放假的！」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「發布海上颱風警報了」為題發文，提到早上已經發布海上颱風警報了，感覺台灣已經很久沒有颱風，這次應該不會太嚴重吧？不知道會不會放颱風假呢？

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由於明天是星期六，因此一票網友則回應，「明天禮拜六，很適合放假」、「不會放假的颱風滾」、「週末颱風嘻嘻」、「假日放個屁」、「放心～星期六一定放假」、「不放假的颱風我們不歡迎」、「晚了我們也不要了」。

另也有些網友表示，「現在也沒有颱風假了，直接叫你WFH」、「今天車位好找，公司一堆人今天請假了」、「風雨根本還好，喜歡這種涼涼的天氣」、「都降為中颱了」、「今天上班走國一都沒車，我還以為宣布放假」、「現在放還來得及喔」、「我看是進不來啊」。

▲網友討論是否會放颱風假。（示意圖／記者李毓康攝）

根據氣象局網站公布資料顯示，軒嵐諾今日凌晨2時的中心位置在北緯21.3度、東經125.6度，以每小時9公里的速度向西北前進，中心氣壓為920百帕，近中心最大風速為每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。

軒嵐諾今白天將緩慢往西北到偏北方向移動，朝日本石垣島跟宮古島之間的海域前進，暴風圈邊緣逐漸逼近台灣近海，未來路徑若稍偏西，暴風圈邊緣就有可能掠過台灣東北角一帶，也將有可能發布今年首次陸警。

氣象局表示，北部、東北部、東南部（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、金門、馬祖沿海及空曠地區有9至10級強陣風，澎湖及其他沿海空曠地區亦有較強陣風。

氣象局也提醒，今日天氣狀況不穩定，北部、東北部地區整天都有陣雨，且有大雨或豪雨發生的機率，特別是北部山區，可能有出現局部大豪雨，中南部地區也會出現短暫陣雨，中部山區也有局部大雨發生的可能，花東及澎、金、馬皆有局部短暫陣雨。

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