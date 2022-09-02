　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

軒嵐諾已發海警「會放颱風假嗎？」　網點1關鍵開趕：晚了就不要了

▲▼氣象局08；30發布軒嵐諾海上颱風警報。（圖／氣象局）

▲氣象局8時30分已發布海上颱風警報。（圖／氣象局）

記者曾筠淇／綜合報導

「軒嵐諾」從強颱減弱至中颱，中央氣象局今（2）日上午8時30分發布海上颱風警報。對此，就有網友發文拋出疑問，這次的颱風會不會讓大家放假呢？貼文曝光後，隨即引發討論，底下一票網友點出1關鍵，直呼「不歡迎不放假的！」

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「發布海上颱風警報了」為題發文，提到早上已經發布海上颱風警報了，感覺台灣已經很久沒有颱風，這次應該不會太嚴重吧？不知道會不會放颱風假呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於明天是星期六，因此一票網友則回應，「明天禮拜六，很適合放假」、「不會放假的颱風滾」、「週末颱風嘻嘻」、「假日放個屁」、「放心～星期六一定放假」、「不放假的颱風我們不歡迎」、「晚了我們也不要了」。

另也有些網友表示，「現在也沒有颱風假了，直接叫你WFH」、「今天車位好找，公司一堆人今天請假了」、「風雨根本還好，喜歡這種涼涼的天氣」、「都降為中颱了」、「今天上班走國一都沒車，我還以為宣布放假」、「現在放還來得及喔」、「我看是進不來啊」。

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲網友討論是否會放颱風假。（示意圖／記者李毓康攝）

根據氣象局網站公布資料顯示，軒嵐諾今日凌晨2時的中心位置在北緯21.3度、東經125.6度，以每小時9公里的速度向西北前進，中心氣壓為920百帕，近中心最大風速為每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。

軒嵐諾今白天將緩慢往西北到偏北方向移動，朝日本石垣島跟宮古島之間的海域前進，暴風圈邊緣逐漸逼近台灣近海，未來路徑若稍偏西，暴風圈邊緣就有可能掠過台灣東北角一帶，也將有可能發布今年首次陸警。

氣象局表示，北部、東北部、東南部（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、金門、馬祖沿海及空曠地區有9至10級強陣風，澎湖及其他沿海空曠地區亦有較強陣風。

氣象局也提醒，今日天氣狀況不穩定，北部、東北部地區整天都有陣雨，且有大雨或豪雨發生的機率，特別是北部山區，可能有出現局部大豪雨，中南部地區也會出現短暫陣雨，中部山區也有局部大雨發生的可能，花東及澎、金、馬皆有局部短暫陣雨。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光　一圖看堅果超狂功效

►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺　6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有　阿嬤也愛喝

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝　大忙人愛慘

往下看更多激殺商品！免加會員，在家購物更方便

►吃冰不怕敏感！「舒酸定8入組」臨床證實：牙齒強健、牙齦健康

►夏日飲品自己泡！趣採蜜「荔枝蜂蜜」清甜不膩　現在還送手工皂

►支持台灣小農！「超夯檸檬片」今夏超酸甜　限時加碼送菊花枸杞茶

►巨星同款太陽眼鏡4000元有找！一戴修飾臉型、光芒四射

ET快訊
軒嵐諾速度加快！　暴風圈進巴士海峽「有擴大趨勢」
LIVE／北北基宜最快今夜陸警　氣象局最新說明
鴻海裕隆合作電動車　竟是郭台銘要完成「一個未竟之夢」
日本氣象廳軒嵐諾路徑圖曝　「籠罩半個台灣」
8縣市豪雨開炸！軒嵐諾陷「V轉折點」　動起來關鍵曝
22歲最醜女偶像「激瘦18kg」超狂逆襲！　長腿蛇腰照曝光
納智捷「n⁷」接單熱烈　宣布1700提前結束預購
Jennie、V「親吻照」外流了！　駭客4度曝熱戀證據

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

軒嵐諾暴風圈擴大　路徑不變！最快午夜發布「史上最晚陸上警報」

三寶媽曬奶瓶「30cc魔咒降臨」　家長秒懂：不孤單！破解術曝光

軒嵐諾強度減弱！速度加快　暴風圈進入巴士海峽「有擴大趨勢」

魏如萱、蔡旻佑最後演出！幾米音樂劇《向左走向右走》結合5G科技

軒嵐諾颱風挾雨彈進逼　9公路警戒！不排除預警封路

LIVE／北北基宜最快深夜陸警　氣象局最新說明

不斷更新／中颱軒嵐諾逼近！各縣市活動取消延期一次看

軒嵐諾到門口急轉彎北上！鄉民揭「颱風不敢來台灣」原因：3+4隔離

8縣市豪雨彈開炸！軒嵐諾陷「V轉折點」　風速緩「動起來關鍵曝」

北市清寒助學金助攻　169名高三應屆生圓夢上大學

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

原民版蘿蔔蹲律動滿分 嗨一半被切歌：音樂咧！

女富豪砸錢演主角！搭檔24歲小鮮肉　遭酸「醜又沒演技」：沒一點不開心

山上3噸巨石滾落砸穿民宅　陸老婦察覺喊「走」5秒驚逃

3鸚鵡默契表演「神祕儀式」　網見詭異姿勢笑：是邪教？

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

軒嵐諾暴風圈擴大　路徑不變！最快午夜發布「史上最晚陸上警報」

三寶媽曬奶瓶「30cc魔咒降臨」　家長秒懂：不孤單！破解術曝光

軒嵐諾強度減弱！速度加快　暴風圈進入巴士海峽「有擴大趨勢」

魏如萱、蔡旻佑最後演出！幾米音樂劇《向左走向右走》結合5G科技

軒嵐諾颱風挾雨彈進逼　9公路警戒！不排除預警封路

LIVE／北北基宜最快深夜陸警　氣象局最新說明

不斷更新／中颱軒嵐諾逼近！各縣市活動取消延期一次看

軒嵐諾到門口急轉彎北上！鄉民揭「颱風不敢來台灣」原因：3+4隔離

8縣市豪雨彈開炸！軒嵐諾陷「V轉折點」　風速緩「動起來關鍵曝」

北市清寒助學金助攻　169名高三應屆生圓夢上大學

14歲臘腸奶奶吊車尾「堅持完賽」　觀眾幫打氣...抵達終點全場歡呼

軒嵐諾暴風圈擴大　路徑不變！最快午夜發布「史上最晚陸上警報」

羅力引退賽確定打不成　延到下周一補賽

軒嵐諾暴風圈往西！新北「擦邊球」　侯友宜：隨時監測停班停課狀況

淨空老和尚圓寂荼毗大典9／3登場　台南安平周邊管制改道

才和好娜美妻！連千毅「包廂極樂6內衣辣妹」　扭動17秒片外洩　

三寶媽曬奶瓶「30cc魔咒降臨」　家長秒懂：不孤單！破解術曝光

香川照之憔悴現身「鞠躬5次道歉卸主持棒」　日網酸：演技真好！

非法移工躲資源回收場！　台南一舉查獲20名非法外來人口

曹新南／調漲基本工資救不了低薪　實質收入不增反降

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

486先生捐款給蔣萬安！網見金額笑了

陸警機率增！軒嵐諾「扭捏搖晃」　專家示警新路徑暴風圈恐觸地

陸警可能性提高！有機會颱風假地區曝

軒嵐諾強颱發威！猛烈雨彈開轟　7縣市豪大雨特報

軒嵐諾減弱中颱！海警發布　「首波警戒範圍」曝光

花猴斷開16年婚姻！　她見聲明秒懂原因

吳德榮曝「軒嵐諾」2現況　揭陸警發佈機率

北北基宜最快今夜陸警！　「風雨最劇」時間點曝光

更多熱門

相關新聞

軒嵐諾襲台「交通異動懶人包」！

軒嵐諾襲台「交通異動懶人包」！

中央氣象局今（2）日上午8點30分針對颱風「軒嵐諾」發布海上警報，預估軒嵐諾明天有機會3度增強，也因暴風圈有擴大趨勢，預計擦過台北、宜蘭、基隆等，「陸上警報機率大增。」受到軒嵐諾影響，國內外航班及公路也做出異動與管制，《東森新媒體ETtoday》整理一次帶你看。

上次颱風侵台「是3年前的白鹿」　釀1死9傷

上次颱風侵台「是3年前的白鹿」　釀1死9傷

中颱軒嵐諾逼近！　颱風假5大QA一次看

中颱軒嵐諾逼近！　颱風假5大QA一次看

北北基宜最快今夜陸警！　「風雨最劇」時間點曝光

北北基宜最快今夜陸警！　「風雨最劇」時間點曝光

軒嵐諾影響　台中元保宮9／4歌仔戲取消

軒嵐諾影響　台中元保宮9／4歌仔戲取消

關鍵字：

軒嵐諾颱風颱風假星期六中颱海上颱風警報PTT

讀者迴響

熱門新聞

強颱軒嵐諾最快上午8：30發海警

日男指林襄進軍日本恐受限　身體1特徵踩雷

今年首次風雨預測出爐！　4地區明天達「颱風假」標準

研究：男女「性慾最強時間點」出爐！

桃園驚傳行刑式槍決　2男遭爆頭慘死倒臥血泊

軒嵐諾逼近停班課標準　1圖看風雨時程

南京大屠殺彩照疑在美現世 屍體堆疊馬路上...陸博物館正聯繫核實

法國辣妹被男友帶回台　2點讓她「每天後悔」

「3生肖」9月運勢直飆！專家：財運旺+桃花開

Jennie、V親吻照外流了！　YG、HYBE持續沈默

千萬賓利衝墜池塘滅頂！命危駕駛身分曝

3對星座CP「上輩子就在一起了」！第1名越老越相愛

桃園2男遭槍殺陳屍套房！警掌握嫌犯身分

何如芸離婚成功！「從今爾後， 我是自由的何小姐」

爆乳正妹參戰嘉義市議員！本名16字真實身分曝

更多

最夯影音

更多
火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台

火車停靠半小時仍搭不上！　女遲到還怒問：為何改月台
最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

最省洗車術？男只噴泡沫　開車給雨沖「現省20元」

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

爸藏私房錢遭姊妹花出賣　媽見數張千鈔爆笑：他完了

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

謝和弦登記參選台北市議員　3項超狂政見「本來就是爭議性人物」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

桃園威天宮深夜惡火！世界最高室內關公像「斷頭」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面