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一早醒來沒放颱風假！他見「1訊息」更絕望　搖頭嘆：資方颱風

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨特報,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,通勤,豪雨特報,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,行人,撐傘,雨傘,路人,過馬路。（圖／記者李毓康攝）

▲大家都很關心「有沒有颱風假」。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

軒嵐諾從強颱減弱至中颱，今（2日）上午8時30分發布海上颱風警報，由於軒嵐諾緩步打轉，外圍環流在北台灣帶來劇烈雨勢，不少人關心「到底會不會放颱風假」，就有網友抱怨，颱風新聞報了很久，看起來威力驚人，但沒想到真正影響的時間卻是在周末，傻眼直呼「根本資方颱風」。

有網友在PTT發文，本來期待可以放颱風假，但一早醒來還是沒有等到停班停課消息，但這還不打緊，颱風影響最大的時間恰恰好是周末，「假日才有可能達標放假標準，這什麼資方颱風，在台灣附近晃這麼久，只有禮拜六日影響最大，太過分了吧，有沒有資方颱風的八卦？」

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友無奈「資方颱風」。（圖／翻攝自PTT）

不過，也有網友表示，早上出門上班時，外面風大到不行，「都有點要站不穩的感覺，雖說天氣也涼爽許多，但騎車的人看起來也是重心不穩，不是說颱風不來嗎，有沒有八卦？」

貼文一出，網友早已做好不會放假的心理準備，「颱風假還不是居家辦公，哪有差」、「風真的很大」、「風真的超大，雙北真的不放假嗎」、「要放也是明天」、「社畜給我乖乖滾去上班」、「不要再幻想放假了，乖乖上班吧」、「連陸上警報都不會發布，還颱風假咧」、「你又不捕魚放什麼假」。

臉書氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」就指出， 今日台北～台中、宜蘭越晚風雨越強，彰化～屏東午後也有下雨機會，一陣陣強風。週六（3日）、日（4日）是風雨最強時刻，台北～苗栗、宜蘭強風大雨，尤其山區會有長時間劇烈雨勢；台中～屏東屬於一陣風一陣雨。

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