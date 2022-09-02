軒嵐諾「北宜基陸警機率高」！3度增強　明有望重返強颱

記者張乃文／綜合報導

受到中度颱風「軒嵐諾」外圍環流影響，今日（2）台北市、新北市、桃園等5地區有發生局部大雨的機率。中央氣象局也在上午8點30分發布海上警報。粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則預估，目前雖強度減弱為中颱，但明天仍有機會3度增強，重返強颱，也因暴風圈有擴大趨勢，預計擦過台北、宜蘭、基隆等，「陸上警報機率大增。」

根據氣象局最新預測，今、明兩天颱風外圍環流影響，風雨逐漸增強，台灣北部及東北部地區有陣雨，北部及東北部地區有局部大雨或豪雨，其中北部山區並有局部大豪雨；中南部地區有短暫陣雨，中部山區有局部大雨發生機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨。今、明兩天基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及澎湖、馬祖有長浪發生的機率。

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▲軒嵐諾最新動態。（圖／中央氣象局）

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分析這個「史上最晚的海上颱風警報」，目前軒嵐諾雖是強度稍微減弱為「中颱上限」，但明天仍有機會3度增強「重返強颱」。也因暴風圈有擴大趨勢，預計擦過台北、宜蘭、基隆等，「陸上警報機率大增。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，西半部地區台北至台中、宜蘭越晚風雨越強，彰化至屏東午後也有下雨機會，周末（3、4）則是風雨最強時刻，台北至苗栗、宜蘭強風大雨，尤其山區會有長時間劇烈雨勢；台中至屏東則屬於一陣風一陣雨。「台灣颱風論壇｜天氣特急」再次強調，北部山區降雨將「非常可觀」，水庫很有可能「一次灌到飽」，不要進入山區，非常危險。

▲軒嵐諾暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

氣象局預報中心課長林秉煜則說，軒嵐諾強颱已減弱為中度颱風，維持250公里暴風半徑，將影響東北部、東南部海面和巴士海峽，颱風未來路徑緩慢，下半天以每小時6轉11公里速度轉西北進行，「暴風圈有持續擴大趨勢，北台灣下雨明顯」。

氣象局也已發布強風特報，北部、東北部、東南部(含蘭嶼、綠島)、屏東、恆春半島、金門、馬祖沿海及空曠地區有9至10級強陣風，澎湖及其他沿海空曠地區亦有較強陣風。

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