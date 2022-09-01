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軒嵐諾巨大暴風觸陸北台「恐發陸警」近停班課標準　1圖看風雨時程

▲▼軒嵐諾颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▲軒嵐諾颱風堪稱2022風王，眼牆置換後暴風圈更廣大。（圖／NCDR）

記者許力方／台北報導

第11號強烈颱風「軒嵐諾」（Hinnamnor）完成眼牆置換、整併完熱低壓的環流後，雲系範圍更加廣大，目前路徑進入「關鍵迴轉」，正在原地打轉，最外圍環流已經非常接近東半部近海。中央氣象局預計最快將於明天（2日）清晨6時發布海上颱風警報，也不排除發布陸警，若其路徑稍微往西，暴風圈加上風力強，有可能擦到東北角陸地，發布可能性略微增加。

預報員謝佩芸表示，軒嵐諾今天（1日）到4日（周日）上半天這段期間將影響台灣天氣，預測路徑上，今天下半天到明天上半天因缺乏導引氣流，會呈現滯留打轉，3日（周六）出現明顯的導引氣流才會北上加速離開，不過颱風滯留、北上期間，對台灣帶來東北、偏北風，造成迎風面地區降雨明顯，北台灣雨勢會越來越明顯，2、3日北部地區將迎來大雨，尤其是北部山區、基隆北海岸有局部豪雨可能，其他地區天氣不穩、易有陣雨，且沿海風浪偏大，除了東半部風力偏強，西半部因海峽地形也容易出現強風。

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▼軒嵐諾緊貼著台灣轉彎北上，帶來強風豪雨。（圖／翻攝NOAA）

▲▼軒嵐諾颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▲▼軒嵐諾颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▲▼軒嵐諾若路徑稍偏西，暴風圈就可能觸陸發布陸上警報。（圖／中央氣象局）

▲▼軒嵐諾颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

氣象局指出，軒嵐諾最快將於明天清晨至上午發布海上颱風警報，且因暴風圈廣大、風力強，若路徑稍微往西偏，就可能擦到台灣東北角陸地，發布陸上警報的可能有略為增加，仍待後續觀察。提醒民眾，北部、東北部防豪雨、北部山區大豪雨；西部內陸也有陣風，西半部、澎湖、馬祖嚴防強陣風，且各地沿海浪大，中部以北、東半部、恆春半島浪高逾3米以上。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」也指出，受外圍環流影響，今晚已經起風，各地區「咻咻叫」，西部平原空曠地區開始有一陣一陣的強北風，「隨便吹都有6級以上，小心懸掛物！」底下吸引大批網友紛紛留言驚呼：「中南部從中午開始風就很大了」、「台中風大到一個不要不要的」、「麥寮風大到不像樣啊」、「颱風假來了，可以連放三天嗎」、「還沒過境就這樣，真的撞進來還得了」、「玻璃被瞬間風切的啪啪響」、「桃園ㄉ竹圍風大到我會飛走」、「彰化市陣風很大，大到我走不穩」、「高雄風很大！」

氣象局指出，3日颱風由台灣東方北上、4日逐漸遠離，暴風圈將涵蓋部分北部、東半部海面，外圍環流將為台灣帶來強風豪雨和大浪。根據氣象局觀測風力排行，今晚9時30分澎湖、基隆、台東、桃園、台北都出現8級以上強陣風，澎湖東吉島已經達到10級，氣象局也已針對全台18縣市發布「陸上強風特報」台灣西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風。

預報員黃恩鴻表示，目前預報為西半部、宜花、蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖沿海有9到11級強陣風，中部沿海風力最強，平地內陸則有較強陣風，而大豪雨範圍則是北部山區，偏累積型的大豪雨，為「長延時大豪雨」。《天然災害停止上班及上課作業辦法》，根據氣象預報，颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

根據氣象局觀測，強颱軒嵐諾今晚8時中心位在花蓮東南方520公里海面上，因導引氣流較弱，以時速9轉3公里「持續剎車」緩慢向西北進行，近中心最大風速每秒53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑100公里。預計將影響台灣北部及東半部海面，發布海上警報機率大。

▼氣象局颱風降雨時程：

●9/2~9/3（周五～六）軒嵐諾颱風外圍環流影響－
北台灣陰雨，防局部大雨、豪雨，尤其北部山區有大豪雨。
西半部及宜花沿海、澎湖、馬祖及綠島蘭嶼有9至10級強風；西半部平原、金門應防強陣風。
其他地區有間歇陣雨，3日中部山區也有局部大雨。

●9/4（周日）颱風逐漸遠離－
上午雨勢仍明顯，下半天逐漸趨緩。
基隆北海岸、恆春半島及綠島、蘭嶼有9-10級強陣風。
各沿海風浪仍大。
颱風外圍環流影響台灣機率較高，但對天氣、海況仍有相當影響，且預報仍有不確定性。

▲▼軒嵐諾颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

▲▼軒嵐諾逼台一張圖看風雨時程，北部恐有大豪雨。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼軒嵐諾颱風。（圖／中央氣象局、NCDR、翻攝NOAA）

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