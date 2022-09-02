一圖看懂軒嵐諾5天往哪走　專家：暴風圈很貼近北宜陸地

記者黃翊婷／綜合報導

軒嵐諾從強颱減弱至中颱，中央氣象局今日（2日）上午8點30分發布海上颱風警報。臉書氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，軒嵐諾的暴風圈會很貼近北宜陸地，北部及東北部2日整天都會有雨，且有發生大雨或豪雨的機率。

▲軒嵐諾未來5天的動向預測。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急，下同）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書分享軒嵐諾週六至下週三（3日至7日）的路徑圖，並提醒「暴風圈會很貼北宜陸地」；至於全台各地天氣，受到颱風外圍環流影響，北部及東北部2日整天都有雨，且有大雨或豪雨發生的機率，北部山區也要慎防局部大豪雨，中南部地區則有短暫陣雨，中部山區有大雨，花、東及澎、金、馬地區有局部短暫陣雨。

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▲「台灣颱風論壇｜天氣特急」的小編提醒，軒嵐諾的暴風圈會很貼北宜陸地。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，軒嵐諾目前缺乏導引氣流呈現滯留狀，預計會往北北西移動，並沿著高壓邊緣北上，北上過程可能會影響北部、東半部海面；另外，受到颱風外圍環流影響，各地沿海及空曠地區容易出現9至11級強陣風，北海岸、東半部、恆春半島以及馬祖、澎湖有長浪發生的機率，海面風浪也很大，請民眾多加留意，至於颱風後續的影響程度及路徑，仍需持續關注。

也有不少網友在文章底下留言回報居所附近的風雨狀況，「北部的風好大，傘開花，電線桿都在搖晃，招牌也是」、「竹北正在大雨中」、「凌晨3點多時，宜蘭風雨已經不小，斷斷續續的」、「這次有颱風的感覺」、「基隆正在狂風暴雨中，感謝老天降雨」、「南部風還在狂野中」。

關於軒嵐諾的最新動態，氣象局表示，根據最新資料顯示，第11號颱風軒嵐諾強度稍減弱為中度颱風，目前中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北轉北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對台灣東南部海面、東北部海面及巴士海峽構成威脅，預計暴風圈還有擴大的趨勢。