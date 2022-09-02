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軒嵐諾有望「3度增強」！暴風圈擴大　陸警機率大增

記者張乃文／綜合報導

受到中度颱風「軒嵐諾」外圍環流影響，今日（2）台北市、新北市、桃園等5地區有發生局部大雨的機率。中央氣象局也在上午8點30分發布海上警報，至於有沒有可能發布陸上警報，目前仍有待觀察。粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則預估，目前雖強度減弱為中颱，但明天仍有機會3度增強，重返強颱。

▲▼氣象局發布海上颱風警報。（圖／翻攝自氣象局）

▲氣象局預估颱風動向。（圖／翻攝自氣象局）

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根據氣象局網站公布資料顯示，軒嵐諾2日凌晨2點的中心位置在北緯21.3度、東經125.6度，並以每小時9公里速度向西北進行，中心氣壓為920百帕，近中心最大風速為每秒53公尺，瞬間最大陣風每秒65公尺，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。

粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也分析這個「史上最晚的海上颱風警報」，目前軒嵐諾雖是強度稍微減弱為「中颱上限」，但明天仍有機會3度增強「重返強颱」。也因暴風圈有擴大趨勢，預計擦過台北、宜蘭、基隆等，「陸上警報機率大增。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，西半部地區台北至台中、宜蘭越晚風雨越強，彰化至屏東午後也有下雨機會，周末（3、4）則是風雨最強時刻，台北至苗栗、宜蘭強風大雨，尤其山區會有長時間劇烈雨勢；台中至屏東則屬於一陣風一陣雨。「台灣颱風論壇｜天氣特急」再次強調，北部山區降雨將「非常可觀」，水庫很有可能「一次灌到飽」，不要進入山區，非常危險。

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