8年任內最驕傲的事？　柯文哲笑了：我還活著！不簡單

▲柯文哲市政總質詢。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲任期將屆滿，國民黨台北市議員汪志冰1日詢問最遺憾、後悔、領悟、驕傲和痛恨的事情，柯文哲表示，自己沒有什麼後悔的事情，刪除重陽敬老金是一個人對抗全世界，所以變成了唐吉訶德；而最驕傲的是自己還活著，「這不簡單，還活著不簡單。」

柯文哲1日下午赴市議會進行市政總質詢，汪志冰提出「快問快答」要求，詢問柯文哲最遺憾、後悔、領悟、驕傲和痛恨的事情。關於最遺憾的事情，柯文哲搖頭回應，「沒有啊！反正過一天算一天，不管成功或失敗都是生命一部分，沒有什麼好遺憾。」

至於最後悔的事情，柯文哲也表示沒有，「後來想想很多事情，當時也沒有更好的選擇。」汪志冰追問，刪除重陽敬老金是否為後悔的事？柯文哲認為，當時只是技術不好，但是該做，不過「當時一個人對抗全世界，就變成了唐吉訶德，全世界不對，只有你一個對，就會覺得你很奇怪。」民粹沒辦法擋，所以沒什麼好後悔的，做了就是做了。

對於這8年的領悟，柯文哲回應，市政府不是急診處，要改變一下做法，政治還是有其專業、SOP，與以前在加護病房的SOP不同，得用新的規則，「我們（急診處）都不能思考，一定要馬上解決，但大部分市政想2天再來，都還來得及。」

汪志冰再問，最驕傲的事情為何？柯文哲突然笑稱，「喔！我還活著。我竟然還活著，我竟然還在，這真的是⋯還活著。」每天晚上回家看電視，發現每一台媒體都在罵他，「哇這不簡單，還活著不簡單。」但因為有亞斯伯格症，所以實在是還好，「上天給我的恩賜」。

最後，關於最痛恨的事情，汪志冰問「是否最痛恨（民進黨台北市議員王世堅）？」但柯文哲否認，僅說是王世堅太搞笑。汪志冰追問，最痛恨的是否換成民進黨台北市議員簡舒培？柯文哲也說，「他們是做他們該做的事情，沒有辦法。」自己只是不喜歡，但後來發現規則改變就好，「換個作業系統就解決了。」