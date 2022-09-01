快訊／北市新光醫院驚傳火警　疑急診室機器過熱冒煙

▲新光醫院傳出火警。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區新光吳火獅紀念醫院下午4時許傳出火警，疑急診室某部機器過熱導致冒煙，院內人員聞到煙味立刻通報消防局，消防局接獲派出1輛水箱車、4名消防人員前往，所幸並未起火，也無造成傷害，消防單位將進一步調查原因。

消防局表示，文林路派出所於1日下午16時35分致電指出，8月31日晚上約22時，新光醫院急診室內走道鐵架上疑似隔離衣燃燒，院方發現時已自行熄滅，但火調人員前往調查，因此已派遣劍潭分隊並通知火調科前往確認。