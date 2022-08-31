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夫妻開車遊九份二山　疑路不熟人車墜50米山谷奇蹟獲救

▲6旬夫婦同遊九份二山，座車卻翻落山谷，所幸獲埔里警方及時救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲6旬夫婦同遊九份二山，座車卻翻落山谷，所幸獲埔里警方及時救援。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

62歲劉姓男子偕太太日前開車到國姓鄉九份二山旅遊，疑路況不熟，連人帶車翻落50公尺山谷；警方獲報後，會同消防隊和當地居民前往搶救，所幸夫婦倆僅全身多處擦挫傷，及時送醫治療後已無大礙。

埔里警分局指出，劉姓夫妻家住台中，28日疑欲前往九份二山等景點，未料中午行經韭菜湖附近的產業道路時，座車失控翻落山谷，路過民眾發現後趕緊報案，北山派出員警高宏明、消防隊及附近居民都投入救援行列。

▲6旬夫婦同遊九份二山，座車卻翻落山谷，所幸獲埔里警方及時救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

員警到場後先詢問民眾：「（受困者）意識清楚嗎？」隨即與民眾慢慢爬下邊坡，以鐮刀將雜木枝葉砍斷、清出空間和通道，接近墜谷車輛時，發現白色車身傷痕累累、擋風玻璃碎裂，急忙向車內呼喚傷者：「小姐？小姐？」所幸劉姓夫妻還能行走，在消防員和警員前後協助攙扶下爬上邊坡，警員一路溫暖勸慰：「「放心走沒關係吼，我會在後面幫你看。」

▲6旬夫婦同遊九份二山，座車卻翻落山谷，所幸獲埔里警方及時救援。（圖／記者高堂堯翻攝）

最後劉姓夫妻順利被救起脫困，由救護車送醫，所幸2人僅身體頭部及手腳有多處擦挫傷，傷勢並無大礙；埔里分局對員警執勤搶救傷患表示嘉勉，並呼籲在產業道路駕駛，車輛應小心遵守交通規則、靠山壁行駛，或到派出所請求協助，以避免類似不幸案件再次發生。

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