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保護個資安全　文化部成立檢查小組到《台蘋》瞭解

▲▼蘋果日報,蘋果日報,蘋果日報總部。（圖／ETtoday資料照）

▲台灣蘋果日報熄燈，文化部基於保護個資安全立場，成立檢查小組，瞭解實際個資保存情形。（圖／ETtoday資料照）

記者林育綾／台北報導
 
針對昨（31）日晚間媒體報導，港方指派的香港壹傳媒清算人，擬委任我國內公司負責人進行台灣蘋果日報的清算及業務處理事宜。文化部今（1）日表示，基於保護個人資料安全的立場，依個資法授權，今日派出檢查小組至台蘋，瞭解實際個資保存情形。
 
文化部說明，香港壹傳媒高層因港版國安法迫害，於去年分別遭受拘捕清算，以致香港蘋果日報停刊，並進而影響台灣蘋果日報營運。今又欲以香港國安法延伸效力，在未經台灣法院裁定同意前提下，前往台蘋進行相關清算作為。
 
因此，文化部依據《個人資料保護法》第22條規定，基於主管機關立場，為避免個人資料遭不當使用，今日上午由資訊、法制等相關專業人員組成檢查小組，前往台蘋大樓實際瞭解。
 
文化部指出，今日台蘋由人力資源、資料室、數位媒體、系統資訊等4個部門相關主管接待及說明，檢查小組已初步瞭解台蘋所保有的個資情況、儲存方式與位置、儲存設備安全等；但檢查小組認為，部分個資內容及管理維護方法，仍未盡具體及明確。
 
對於台蘋還有未能具體說明的個資管理及安全維護情況，文化部再次要求，台蘋應於9月5日前，提供具體的個人資料檔案安全維護計畫或業務終止後個人資料處理方法，內容應詳實記載及說明個人資料檔案清單、數量、儲存方式與位置、封存方式等，以及個資法施行細則第12條所規定事項。

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