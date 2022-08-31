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俄羅斯停供德國天然氣　歐洲能源危機雪上加霜

▲▼ 天然氣,歐洲,俄羅斯。（圖／路透）

▲俄羅斯暫停應供德國天然氣，助長歐洲能源危機。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）今天以進行維護作業為由，暫停由主要的北溪1號管線向德國輸送天然氣。這是俄國最新一起停止供氣行動，這類行動助長了歐洲能源危機。

法新社報導，在歐洲天然氣傳輸系統運營商網路（ENTSOG）宣布天然氣已經停止供應後，俄羅斯天然氣工業公司表示，透過北溪1號（Nord Stream 1）管線的供應已「完全停止」，以對一組壓縮機裝置進行預防性維護作業。

俄羅斯於2月下旬入侵烏克蘭，隨後限制對歐洲的天然氣供應，歐洲國家面臨能源價格飆漲的局面。

嚴重依賴俄國供應天然氣的德國指控莫斯科將能源作為「武器」。

但俄羅斯天然氣工業公司曾表示，為期3天的維護工作是「必要的」，還說「每運作1000個小時」後就必須進行維護。

但德國聯邦網路管理局（Federal Network Agency）局長穆勒（Klaus Mueller）表示，這是一個「在技術上難以理解」的決定，並警告這有可能只是莫斯科當局利用能源供應作為威脅的藉口。

穆勒指出，從過往經驗來看，莫斯科當局「屢屢在所謂的維護工作後做出政治決定，我們要到9月初才會知道俄國是否將再次這麼做」。

法國能源轉型部長帕妮兒-魯納歇（Agnes Pannier-Runacher）今天表示，俄羅斯天然氣工業公司找藉口暫停向法國能源供應商Engie公司供應天然氣，並表示法國已經預料到供應會減少。

帕妮兒-魯納歇在聲明中表示：「正如我們所預期的，俄國正在把天然氣作為戰爭武器，並以Engie執行合約的作法為藉口，進一步減少對法國的天然氣供應。」

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