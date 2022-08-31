　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

IAEA小組將抵達　札波羅熱核電廠所在城鎮遭砲擊

▲札波羅熱核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭指控俄軍在札波羅熱核電廠附近砲擊。（圖／達志影像／美聯社） 

文／中央社

烏克蘭今天指控俄羅斯部隊砲擊札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia nuclear plant）所在市鎮，與此同時，國際原子能總署（IAEA）人員正在前往視察這座核電廠的路上。

法新社報導，尼科波區（Nikopol）首長葉夫圖申科（Evhen Yevtushenko）說：「俄軍砲擊安赫德（Energodar）。這種挑釁很危險。」尼科波位於第聶伯河（Dnipro River）北岸，與核電廠所在地安赫德隔河相望。

安赫德市長奧羅夫（Dmytro Orlov）在通訊軟體Telegram寫道，其中一枚砲彈擊中安赫德市議會所在的大樓。他貼出的照片顯示，這棟毀損的高樓側邊破了個洞，瓦礫四散在地。

這波攻擊發生前的幾個鐘頭，國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）率領的團隊剛從烏克蘭首都基輔（Kyiv）動身，準備造訪被俄軍占領的札波羅熱核電廠。

這座歐洲最大核電廠位於俄烏軍隊作戰前線，該區域最近幾天連遭砲擊，雙方互控對方動手。

這種局勢引發全球憂心，葛羅西將帶領13人組成團隊前往核電廠視察。

葛羅西今早在基輔表示，他們打算在核電廠待「幾天」，會在之後回報。隨後他動身南下前往札波羅熱市（Zaporizhzhia）。

札波羅熱核電廠自3月起遭俄軍占領，烏克蘭指控俄國部署數百名兵力和儲存彈藥於當地。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►千元有找！「熱壓三明治鬆餅機＋5款烤盤」豪華大全配　輕鬆做出美味料理

ET快訊
大眼軒嵐諾暴風增胖「急剎鬼彎」噴豪雨！　不排除陸警
單親媽媽北漂做八大「養小孩」！租屋遭拒崩潰：我很愛乾淨
台南餐廳沒入選米其林！他中肯分析網讚爆：說出本地心聲
快訊／桃園龜山「宮廟失火」濃煙竄天　烈焰照亮黑夜　
謝和弦參選「學經歷欄位公開」！公開嗆蕭敬騰：一生的宿敵
20歲妹放屁飄「濃厚發酵味」！　醫揭病因：恐釀大腸癌
4千求租北市遭諷「不懂行情」　點進頭像千人驚呆：是女神
女大生半夜出門遭2度性侵！恐怖網友喊：告訴別人就上傳裸照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

IAEA小組將抵達　札波羅熱核電廠所在城鎮遭砲擊

俄羅斯停供德國天然氣　歐洲能源危機雪上加霜

男教師教課硬邦邦！石鵰頂立40秒影片瘋傳　他氣炸報警：是錢包

韓美聯合師團「最大規模」火力演習　動員陸空部隊實施迫擊砲射擊

拿筆猛刺員警！男嫌慘被「一掌撂倒」瞬間KO　狼狽滾地畫面曝光

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒晃一半「百公斤棧板空中掉落」砸死

為愛赴緬密會「貌美網婆」　他下機遭擄KK園區！虐打挨餓慘死異鄉

澳洲放寬防疫限制！確診者僅需隔離5天　搭國內班機免戴口罩

末日洪災近了？柬埔寨教主稱「我的農舍能逃一劫」　2萬人瘋狂湧入

床底拉出2屍3命！他回家驚見孕妻、幼子全死光　雙手被綁慘遭勒斃

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

高捷蜜柑站長值勤啦！　每日工作項目：賣萌❤

敖犬公開《棒棒堂》分家關鍵！　小煜曾不爽王子「續約前變卦」

萌汪躺地板閉眼呼呼大睡　聽媽喊「吃飯飯」秒彈起

梁靜茹線上首開唱！吸2億觀看數　飆《勇氣》《知足》都是青春啊～

女兒飛倫敦驚喜現身！　2年沒見媽愣：怎麼可能

IAEA小組將抵達　札波羅熱核電廠所在城鎮遭砲擊

俄羅斯停供德國天然氣　歐洲能源危機雪上加霜

男教師教課硬邦邦！石鵰頂立40秒影片瘋傳　他氣炸報警：是錢包

韓美聯合師團「最大規模」火力演習　動員陸空部隊實施迫擊砲射擊

拿筆猛刺員警！男嫌慘被「一掌撂倒」瞬間KO　狼狽滾地畫面曝光

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒晃一半「百公斤棧板空中掉落」砸死

為愛赴緬密會「貌美網婆」　他下機遭擄KK園區！虐打挨餓慘死異鄉

澳洲放寬防疫限制！確診者僅需隔離5天　搭國內班機免戴口罩

末日洪災近了？柬埔寨教主稱「我的農舍能逃一劫」　2萬人瘋狂湧入

床底拉出2屍3命！他回家驚見孕妻、幼子全死光　雙手被綁慘遭勒斃

美亞利桑那州長訪台與台積電會面　公司證實：有就在美投資進行交流

大眼軒嵐諾暴風增胖「急剎鬼彎」噴豪雨！侵襲率破45%　不排除陸警

「人肉沙西米」你敢試？挑戰感官刺激　紀培慧大啖爽喊：其實滿好吃

大成突圍／工程師出身的韓家宇掌握三大成功關鍵　下一步要賺品牌財

iPhone 14傳「全系列配6GB RAM」！Pro包裝盒顏色曝光

大成突圍／韓家宇入選台灣企業百大領袖　農畜、食品雙引擎挹注獲利

IAEA小組將抵達　札波羅熱核電廠所在城鎮遭砲擊

「對樂天像打總冠軍」　林智勝8月總是大爆發已累積54轟

「軒嵐諾」來勢洶洶　北水局加強防颱整備求有水無災

未謀面網友好心邀請投資　郵局行員跟警方聯手阻詐成功

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

國際熱門新聞

機長飛一半暴怒廣播：別再傳裸照

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒被百公斤棧板砸死

火化爐突然爆炸　法師送葬變陪葬

飯吃一半遭擄走　妹子淪柬埔寨豬仔

23歲全裸正妹墜4樓！　疑與人夫偷情被抓姦

軒嵐諾是2022最強風王！這2天影響最嚴重

床底拉出2屍3命！他回家驚見孕妻幼子全死光

軒嵐諾升級「猛烈颱風」！沖繩外島暴風創8月紀錄

大聯盟驚見女上男下！10秒活春宮球迷看傻

路透：蔡英文警告強力反制後　對中無人機開槍

快訊／蘇聯末任領導人戈巴契夫逝世！　享耆壽91歲

被鱷魚撕下半隻手！動物專家「骨頭斷2截」

男教師教課硬邦邦！石鵰頂立40秒影片瘋傳

更多熱門

相關新聞

5000隻海豚被俄軍殺了　科學家：聲納逼死的

5000隻海豚被俄軍殺了　科學家：聲納逼死的

俄軍在烏克蘭不只殺人，連海豚也被俄軍殺了，烏克蘭圖茲利河口國家自然公園（ Ukraine's Tuzly Estuaries National Nature Park）的環境科學家魯塞夫（Ivan Rusev）估計，3 月至 7 月期間，黑海至少有 5,000 隻海豚死亡，原因與黑海艦隊的潛艦聲納有關。

俄羅斯停供德國天然氣　歐洲能源危機雪上加霜

俄羅斯停供德國天然氣　歐洲能源危機雪上加霜

俄烏戰爭　糧價最壞會再漲8.5%

俄烏戰爭　糧價最壞會再漲8.5%

戈巴契夫推動冷戰終結！　追求2目標意外促成蘇聯瓦解

戈巴契夫推動冷戰終結！　追求2目標意外促成蘇聯瓦解

俄羅斯傘兵逃到法國求庇護　揭侵烏俄軍真實面貌

俄羅斯傘兵逃到法國求庇護　揭侵烏俄軍真實面貌

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

花猴斷開16年尪「痛哭怨恨陷低潮」

台版《太陽的後裔》空軍女主播猝逝　享年31歲

軒嵐諾侵台放假機會增　越晚雨越猛

廖老大賠1.4億喊告加盟主！王浩宇再開砲

411間加盟店陣亡！新北街頭撞見「廖老大飲料店2.0」

快訊／32歲女星突發急病過世！4月前剛訂婚

機長飛一半暴怒廣播：別再傳裸照

26歲女偷做抽脂手術慘死　8劑強心針救不回

軒嵐諾更近台！放颱風假機率出爐

劉畊宏遭控賣糖水假燕窩…爆料網紅被封禁！

9月這4星座到夏慕尼用餐送龍蝦

即／日本首相宣布：重新開放無導遊團客入境

軒嵐諾大迴轉！各縣市暴風圈侵襲率曝

爸用堆高機特製盪鞦韆　8歲女兒被百公斤棧板砸死

柬埔寨3台男遭槍殺　高大成：金邊警方幹的

更多

最夯影音

更多
鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」

鬼鬼徵友結婚阿緯包12萬　他幫開條件...一聽「好像同一人(?」
談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

談李鴻淵被求死刑「自己擔」　媽無奈：執行後能領遺體？

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

眾人準備開工下秒急散開　快篩陽同事縮角落不敢動

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

朴真珠唱IU《牽起我的手》　好聽到太妍都驚訝

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

名車爽停電車車格看球賽　回頭慘被「8支三角錐包圍」

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面