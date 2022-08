「5000隻海豚」被俄軍殺了　科學家分析：被潛艦聲納逼死的

▲黑海至少有5000隻海豚,被俄軍的聲納殺死。(圖/取自免費圖庫pixabay)

記者林彥臣/綜合報導

俄軍在烏克蘭不只殺人,連海豚也被俄軍殺了,烏克蘭圖茲利河口國家自然公園( Ukraine's Tuzly Estuaries National Nature Park)的環境科學家魯塞夫(Ivan Rusev)估計,3 月至 7 月期間,黑海至少有 5,000 隻海豚死亡,原因與黑海艦隊的潛艦聲納有關。

根據《基輔獨立報》報導,魯塞夫表示,發現海豚死亡的數量,是戰前的3倍,而且被沖上岸的海豚遺體只有5%,95%是沉在黑海海底,所以真實數量一定更多。

