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「5000隻海豚」被俄軍殺了　科學家分析：被潛艦聲納逼死的

▲▼海豚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲黑海至少有5000隻海豚，被俄軍的聲納殺死。（圖／取自免費圖庫pixabay） 

記者林彥臣／綜合報導

俄軍在烏克蘭不只殺人，連海豚也被俄軍殺了，烏克蘭圖茲利河口國家自然公園（ Ukraine's Tuzly Estuaries National Nature Park）的環境科學家魯塞夫（Ivan Rusev）估計，3 月至 7 月期間，黑海至少有 5,000 隻海豚死亡，原因與黑海艦隊的潛艦聲納有關。

根據《基輔獨立報》報導，魯塞夫表示，發現海豚死亡的數量，是戰前的3倍，而且被沖上岸的海豚遺體只有5%，95%是沉在黑海海底，所以真實數量一定更多。

魯塞夫進一步說明，海豚使用迴聲定位（也可稱為聲納）進行交流、尋找食物和導航，俄羅斯黑海艦隊的潛艦及其強大的聲納以及爆炸造成的持續水下噪音，正在給海豚造成聽力創傷，使這一重要的迴聲定位系統癱瘓。

魯塞夫說，結果就會造成，海豚死亡的數量越來越多，因為它們難以找到食物，並且由於免疫系統減弱而容易感染病毒和寄生蟲，隨著俄羅斯軍艦利用黑海向烏克蘭領土發射導彈，預計這種下降趨勢將繼續，對黑海生態系統造成破壞性影響。

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