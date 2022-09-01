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任期剩不到4個月！柯文哲找回18年老兵救援　李麗珠接任北市文化局長

▲▼柯文哲市政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲市政總質詢。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲任期即將屆滿，前台北市文化局長蔡宗雄先是改任參事代理局長，接著又使用留職停薪、花公帑留學進修，鬧得文化局內部人員不滿，並且於日前正式出國。台北市長柯文哲1日宣布新人事案，文化局長由李麗珠回鍋接任，但李麗珠先前被調到台北市觀傳局當副局長，加上今年7月原定退休，此舉可說是被找回來當「救火隊」。

蔡宗雄因今年8月出國進修，改由台北市政府副秘書長林育鴻兼任代理局長，但因林育鴻背景與文化局毫無關係，加上2021年研考會主委賴彥霖請辭，也是由市府副祕書長林育鴻兼任，被議員形容是「救火隊」。

柯文哲1日下午赴市議會進行市政總質詢，開頭先提及文化局新人事案，由文化局18年老兵，曾任文化局副局長、前觀傳局副局長李麗珠接任文化局長，處理任期內尚未結束的工作。文化局也發新聞稿表示，李麗珠兼具文化及觀光實務專業，並具備豐富行政資歷，將以其紮實文化行政經驗，帶領本局推動台北市文化政策。

而李麗珠也說，接任文化局長一職，對她來說就如同回到娘家般溫馨而熟悉，希望能以一位文化局老員工的角度，協助文化局各項業務順利推展，未來重點將以文化政策落實深化，施政計畫穩定推動及協助藝文產業的發展，陪伴與率領全局主管同仁一起努力完成，創造台北市多元共融文化。

不過，李麗珠過去就是台北市文化局副局長，2000年文化局創立之初就在任，但2019年突然被調換職務，與時任觀傳局副局長陳譽馨這2名不同專業的文官職務互調，讓市府基層感到相當錯愕、不捨，更使多名議員批評柯文哲踐踏專業；而李麗珠原訂今年7月退休，9月卻突然回鍋文化局，替任期只剩下不到4個月的柯市府救火，再讓基層人員詫異。

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