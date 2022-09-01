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社會 社會焦點 保障人權

風超大！「軒嵐諾」外圍環流威力強　台中4處路樹倒塌

記者許權毅／台中報導

中央氣象局表示，今（1）日受到颱風「軒嵐諾」外圍環流影響，西部台南以北、東北部、東部沿海空曠地以及外島地區易有9到10級強陣風。根據氣象局資料顯示，台中今日下午14時，外埔站測得平均風速5級、出現陣風8級，梧棲平均風速7級、陣風10級，大雅平均風速6級、陣風9級，大安平均風速5級、陣風8級。

▲▼台中1日因為風大傳出路樹倒塌。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中1日因為颱風外圍環流影響，強風狂吹，傳出路樹倒塌。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

▲▼台中1日因為風大傳出路樹倒塌。（圖／記者許權毅翻攝）

大甲警分局表示，今日員警執行巡邏勤務時，在后里區內東路、后科路以及三豐路三段發現路樹倒塌，已緊急排除並未造成事故。另台中消防表示，下午15時大雅區學府路上有民眾報案指稱，路樹斷一半，擔心民眾受傷，目前已由相關單位處理中。

▲颱風軒嵐諾來勢洶洶。（圖／中央氣象局）

氣象局說明，受到今年第11號颱風軒嵐諾外圍環流影響，全台16縣市容易有強陣風出現。包含宜蘭縣、基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣、花蓮縣、連江縣、澎湖縣。

▲▼台中1日因為風大傳出路樹倒塌。（圖／記者許權毅翻攝）

氣象局預報員趙竑也表示，目前預計最快明早（2日）發布軒嵐諾的海上颱風警報，明天開始風雨就會明顯增強；氣象局今日已經針對台南以北、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖強風特報，提醒容易有9至10級強陣風。

▲▼台中1日因為風大傳出路樹倒塌。（圖／記者許權毅翻攝）

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