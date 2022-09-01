鹿谷鄉幸福巴士2.0啟用　4偏村居民、老人和學生往返市區更便利

▲鹿谷鄉幸福巴士2.0啟用，為南投縣第7個開辦的鄉鎮。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

有鑑於鹿谷鄉「鳳凰谷鳥園支線」長期缺乏公共運輸系統，南投縣政府、鹿谷鄉公所合力爭取，獲中央補助及杉林溪遊樂事業股份有限公司捐贈7人座小型巴士一部，建構鹿谷鄉「幸福巴士2.0」營運系統，也成為全縣第7個開辦幸福巴士的鄉鎮。

鹿谷鄉幸福巴士於30日舉辦啟用典禮，由鹿谷國中華青太鼓隊、廣興國小茶鄉鹿谷弦樂團精彩表演揭開序幕，鄉長邱如平、縣府工務處交通科長王丞達及台中監理所長楊聰賢、杉林溪總經理劉聰智、縣議員黃東灝、吳瑞芳、鄉代會主席林智鴻及多位代表、村長都出席共同剪綵見證。

王丞達指出，鹿谷鄉幸福巴士鳳凰支線全長13公里，從鹿谷市區直通鳳凰村田底（鹿谷→凍頂暨鹿谷國中後門→永隆→二城→鳳凰→田底），主要服務鹿谷村、鳳凰村、永隆村、彰雅村等4村村民往返鹿谷市區；每周一至周五皆有班次，最早一班車從鹿谷發車（早上7時）、田底發車（早上7時40分），末班車鹿谷發車（下午4時50分）、田底發車（下午5時30分）。

王丞達說，鹿谷鄉幸福巴士繼中寮、集集、埔里、信義、魚池、草屯之後開辦啟用後，不僅解決鳳凰谷鳥園這條支線的高齡者、民眾交通問題，也滿足沿線學生上下課需求，同時是縣府首次發給團體及個人汽車運輸業執業執照，由永隆社區發展協會負責營運，目前已招募6位領有職業駕照司機，一輛專車行駛固定和彈性預約路線，另由司機自備一輛行駛彈性路線，固定路線將於多卡通電子票證驗票機及車上動態資訊設備完備後開始試營運。

邱如平表示，非常感謝台中監理所、縣府大力支持補助，更感謝杉林溪公司捐贈車輛，不僅讓鄉民回家的路不再遙遠，也解決許多民生問題；試營運通車日期將公告在鹿谷鄉公所網站，或電洽鹿谷鄉公所049-2755720，營運後需要預約的鄉親請洽詢永隆社區發展協會，電話：0910-754156。