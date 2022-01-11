極品凍頂烏龍茶拚場　鹿谷鄉農會、凍頂合作社特等獎茶王出爐

▲鹿谷鄉農會冬茶評鑑頒獎，羅銀喜勇奪特等獎。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

鹿谷鄉農會、鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社不約而同在新年元旦，分別舉辦110年冬季凍頂烏龍茶展售會，鄉農會特等獎得主羅銀喜及入選頭等壹至頭等十等10位茶農獲頒匾表揚，合作社特等茶王獎則由烏龍種組張議仁及新品種組錢瑩甄拿下；南投政縣府指出，茶改場近年建置國產茶DNA資料庫、嚴防境外茶充數，也將積極協助茶農行銷、開拓通路和市場。

鹿谷鄉農會高級烏龍茶展售會由理事長陳文益主持，縣長林明溱親自出席向得獎茶農致賀並頒匾表揚，指今年雖受疫情及氣候因素影響，但參賽茶樣仍高達5025件、入圍2947件（58.65%），淘汰率超過4成，其中入等茶樣比例又僅佔15.07%，在茶改場及農會嚴格把關下，品質較去年更勝一籌；農會總幹事林義能表示，農改場協助排除境外茶盟混參賽，更確保茶農及消費者權益。

茶改場課長林金池表示，去年秋季8至9月中南部茶區降雨量較往年多2至3倍以上，約為664至1498公厘之間，排水較差茶園茶樹根部受損，9月下旬至10月降雨則不足，致茶樹生長所需水分供給及養分吸收大受影響，10月下旬至11月上、中旬冬茶產製期間，受茶區雨水驟減、溫度下降、溫差大等氣候因素影響，使得冬茶產量稍減。

不過冬茶製茶期間天氣大多晴朗，有利製茶之萎凋及發酵度掌控，霜降後及立冬間採收茶葉，因氣溫低教具冬茶特色，製成之茶葉沖泡後具發酵香且茶湯滋味甘甜或甘醇，頗具冬香，立冬後至小雪間晴天採收製成之茶葉，因氣溫稍高，外觀有白毫顯現情形，整體而言，品質特色較去年佳；頭等排名茶樣整體與特等茶茶間僅些微差異，茶樣間各有不同特色表現。

▲鹿谷鄉茶農張議仁及錢瑩甄勇奪凍頂合作社冬茶競賽特等茶王獎。（圖／南投縣政府提供）

縣府農業處長陳瑞慶說，近年來茶改場建置國產茶DNA資料庫，提高國產茶與境外茶辨識度，替消費者嚴格把關，並透過評審嚴格的品評分級，確保消費者能喝到國產品質優良的好茶；近2年疫情衝擊大陸市場銷售情況，未來關稅也可能大漲，呼籲各級單位應正視茶葉銷售通路的變化、積極開拓更寬廣的銷售通路。