休假警健行遇公墓起火　無人機升空查出起火點...助滅火

▲▼台中員警李宗政休假帶著無人機到南投飛行，意外協助找出公墓起火點，順利滅火。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警一分局民權派出所警員李宗政日前休假時，帶著無人機和友人到南投鹿谷山區健行並且享受遨遊天空的樂趣，不料意外發現一處公墓起火，李員不但通報消防隊，還讓無人機鳥升空鳥瞰找尋起火點，協助消防人員順利滅火，否則火勢蔓延，燃燒面積難料。李員說，因為興趣考取無人機訓練，純粹休閒，沒想到也能有一天也能協助滅火，他感到既開心又意外。

李宗政與友人相約到南投鹿谷健行，突然發現遠處冒出濃煙，李先請友人撥打119報案，他則是趕赴現場查看，現場火勢不小，李員靈機一動，認為自己的無人機執照或許能派上用場，經詢問到場的消防人員並獲得同意後，自願以自行購入且合法登錄的無人機升空勘查火勢，從空中搜尋到起火點，立即通報消防員前往，所幸及時撲滅，避免火勢擴大。

李宗政表示，因為興趣便報名參加各類無人機訓練，並在110年間通過無人機警察隊訓練，並考取「無人機多旋翼」普通及專業高級執照，想不到當天自己閒暇之餘的興趣，也能協助消防人員救火，「我自己也感到很意外！」希望持續精進操作技巧，日後在其他場合能夠幫助更多人。

消防局表示，部份民眾提早在清明節掃墓，但由於焚燒紙錢不慎也帶來火災，目前1天至少10件，呼籲掃墓祭祖謹記「四不二記」口訣（不燃燒雜草、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放、記得滅餘燼、記得收垃圾），以避免意外發生。