「南投玩很大」遊竹山鹿谷套票優惠　4／16前消費有機會抽iPad

▲「南投玩很大」活動邀請國人暢遊竹山、鹿谷，還有機會抽iPad。（圖／翻攝「樂旅南投」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

「南投玩很大‧千千萬萬獎不完」振興抽獎活動持續進行中，日前赴竹山鎮梯子吊橋風景區進行直播活動，抽出10萬元現金以及旅遊優惠福袋，並邀請民眾透過「南投好好玩」網站購買電子套票、暢遊竹山鹿谷地區，更宣布將針對4月16日以前的消費紀錄，加碼抽出幸運兒贈送一台iPad 256GB。

縣府於25日進行直播抽獎活動，由觀光處科長黃山科長、研之泉國際企業有限公司總經理陳奕幃、豐趣科技公司專案經理楊詒茹及太極茶學院院長張淑貞共同出席。

縣府指出，知名的竹山鎮梯子吊橋風景區經整修後，於去年11月7日重新開幕，並由研之泉公司接手營運，遊客中心規劃許多特色紀念品、增加接駁等貼心服務；為整合行銷竹山鹿谷地區旅遊景點，「南投好好玩」網站同步推出竹鹿悠遊套票、竹山樂遊套票等，結合竹山文化園區、瑞龍瀑布園區及車籠埔斷層保存園區等景點，旅客可選擇安排單日遊或是兩日假期行程和路線。

縣府另針對清境高空觀景步道、雙龍瀑布七彩吊橋、竹山鎮梯子吊橋及瑞龍瀑布園區等縣轄景點，推出山林秘境套票，也特別針對「南投好好玩」的消費紀錄提出加碼抽獎：只要於4月16日前於南投好好玩網站留下消費紀錄者，即會抽出一位獲得IPAD 256GB的幸運兒。