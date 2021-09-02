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投151乙線道路拓寬改善今完工　溪頭未來假日可望不再塞車

▲南投鹿谷鄉投151乙線完工通車，可望有效紓解溪頭假日車潮。（圖／南投縣政府提供）

▲南投鹿谷鄉投151乙線完工通車，可望有效紓解溪頭假日車潮（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

溪頭是南投知名觀光景點，每逢假日車潮湧入導致延溪公路壅塞，車陣經常綿延數公里，嚴重影響在地鄉親生活交通，縣府耗時6年規劃和1.3億經費，鹿谷鄉親期待多年的投151乙線道路拓寬改善工程，終於在今日正式完工通車，除溪頭塞車問題可望緩解，也可望連結信義鄉、日月潭的觀光動線。

今日通車儀式在熱鬧的醒獅團鑼鼓聲中進行，由南投縣長林明溱帶領地方仕紳持香祈福並一起完成剪綵；立法委員許淑華，縣議員吳瑞芳、蔡孟娥、游顥、黃東灝、簡賜勝、縣長特助林儒彬、鹿谷鄉長邱如平、代表會主席林智鴻、公路總局南投工務段副段長鄭安順、多位地方村長及代表等貴賓也都到場共襄盛舉。

▲南投鹿谷鄉投151乙線完工通車，可望有效紓解溪頭假日車潮。（圖／南投縣政府提供）

縣府工務處指出，此次151乙線工程計畫自104年提出，經6年多時間規劃、努力爭取，由公路總局核定補助總經費為1.3億元，將原來路寬僅3.1至4米僅的靖山農路（開基地王廟線）拓寬至9米、提升為縣道151乙線，起點自鹿谷鄉中正路2段開始，連接至139線仁愛路上、從瑞田村接139線，再連接至國道3號，全長1.473公里，未來將可發揮疏解車流功能、改善塞車困境。

林明溱表示，全新完工的151乙線除了能疏解151線假日壅塞車潮，也能連結投151線及投139線及台16線，打通鹿谷、集集、水里、信義等濁水溪線觀光動線，從溪頭到信義、日月潭都會更加便捷，也特別感謝縣籍立委與各界協助路線變更、用地取得、經費爭取等階段，以及還有公路總局的支持和經費補助，讓此道路拓寬工程能順利完成。
 

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