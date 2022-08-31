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小巨蛋還是晃！柯文哲：逾60分貝開罰30萬　2、3樓觀眾「禁跺腳＋站立」

▲▼柯文哲市政總質詢 游淑慧 秦慧珠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台北小巨蛋日前因歌后「阿妹」張惠妹演唱會引發「人為地震」，造成附近居民不堪其擾，中華里長游吉興妻子更為此到北市府下跪抗議。台北市長柯文哲日前表示，演唱會超過60分貝就開罰30萬元，例如唱1首歌罰1一次；北捷也提及，若測量值超過60分貝，且經鄰近社區住戶反映有共振情形，得按個別曲目連續計罰，並納入2、3樓觀眾不得站立或跺腳規定。

台北市議會日前進行市政總質詢，國民黨台北市議員秦慧珠表示，柯文哲卸任前留下3顆爛蛋，分別為大巨蛋、小巨蛋和皮蛋拌豆腐（意指台北表演藝術中心），張惠妹4月於小巨蛋辦演唱會，引起附近居民不適，里長夫人更為此到市府下跪陳情，但柯文哲卻連一通電話關心都沒有。

秦慧珠指出，藝人羅志祥7月於小巨蛋開演唱會，被附近居民投訴，北市府檢測結果為53.5分貝，未達60分貝標準，但附近居民仍感受到震動，若柯文哲不加以檢討，就是對不起小巨蛋周遭10個里的里民，建議依照羅志祥演唱會53.5分貝作為標準，或是降低至50分貝。

柯文哲則回應，早上晨會有討論過，超過60分貝罰30萬元且逐次開罰，例如唱1首歌罰1次，也會告知表演者偵測器在哪裡，希望用此方式讓表演者知道，會震動就不要來小巨蛋表演。

台北捷運公司則說，依現行「台北小巨蛋主場館租用管理要點」，場館設置振動監測儀器，如量測值超過60分貝，且經鄰近社區住戶反映建築物有共振情形者，得對租用人計罰30萬元懲罰性違約金，並得按個別曲目連續計罰。

北捷提及，依2022年8月29日柯文哲裁示，後續文化局於活動因應計畫審查時，將加強要求活動主辦單位提出減少振動措施，以及2、3樓觀眾不得站立或跺腳等規範，並由捷運公司據以納入場地租用契約約定。

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