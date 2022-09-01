媽曬女兒14行生字練習「看得真舒服」　9千人讚：根本像印的

記者黃翊婷／綜合報導

小孩子練習寫字，要怎麼寫得工整，讓不少爸媽傷透腦筋。一名媽媽在臉書PO出女兒的作業本，只見14行字全部寫得工工整整，就連筆畫較多的「鬍、鬚」2個字也寫得非常漂亮。文章公開之後，吸引超過9000名網友按讚，大家紛紛留言大讚字跡真的很美，「好整齊喔，像置中功能」、「羨慕」、「比我寫的還漂亮」。

▲原PO的女兒字跡工整。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，「我女兒的字好工整，看得真舒服。」而在附上的照片中，只見作業本上的生字練習部分1頁共有7行，原PO曬出其中2頁，包含「摘、巾、鬍、鬚、茂、緩、昏、胸、肌、丘、陵、編、織、絨」，總共14行字全部都寫得十分整齊。

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文章公開之後，吸引超過9000名網友前來按讚朝聖，並紛紛留言稱讚原PO的女兒字跡真的很工整，「真美」、「根本像印出來的，太強了」、「好厲害」、「羨慕」、「這字太漂亮了」、「真的少有」、「比我寫的還漂亮」、「別人的孩子總是不會讓我失望」、「好整齊喔，像置中功能」、「我可以把我老公送去給妳教嗎？他的字超鳥」、「別人寫的那叫一個整整齊齊，自己寫的那叫一個人生坎坷」。

還有部分網友表示，自己的字跡也很工整，當初也是花了很多時間練習，想把字寫得這麼整齊漂亮，一定下了很多苦功，「我以前也是，但是練字練到哭」、「想當初簿子寫完幾次就被擦掉幾次的命運，經過魔鬼訓練後，國語練習本的字體就像複製貼上一樣」。