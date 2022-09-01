他驚見快失傳「阿嬤級遊戲」　網認證比麻將難懂：要先沾口水

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友日前在臉書PO文表示，在文具店看到一包四色牌，馬上回憶起小時候在樹下看阿公、阿嬤玩的畫面。文章公開之後勾起許多網友回憶，並紛紛留言表示，自家長輩很多都會玩，而且發牌前要先沾口水，玩完還能用來做手工藝品，堪稱是過年必備的遊戲，「現在年輕人很少人會玩這個，快失傳了」、「以前的長輩不識字卻能識牌，牌上的字寫在別的地方就又認不出來了，很神」。

▲有些工地會用四色牌來調整磁磚縫隙。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社，下同）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，在文具店看到一包四色牌，回憶自動把他帶回小時候，當時都會在大樹下看到阿公、阿嬤玩，「這也算是一種思念吧」。四色牌是一種以象棋為牌名的傳統牌具，共有4種顏色，玩法多元，但在台灣因為涉及賭博而曾被查禁，有些老人家也會稱這是「歹攪」（有詐賭的意思），並勸晚輩不要玩。

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文章公開之後，勾起不少網友的童年記憶，紛紛留言表示，「這我家過年都在玩」、「拿到手抽筋，但好玩」、「這個我老媽以前很會玩」、「阿嬤以前都在公園打四色牌」、「阿嬤最愛的遊戲」、「這比麻將還看不懂」、「我阿嬤不認識字，但很會玩這個」、「我外婆也玩，現在100歲了都沒失智」、「以前的長輩不識字卻能識牌，牌上的字寫在別的地方就又認不出來了，很神」；也有許多網友感嘆，現在很多年輕人大概都已經不知道這個東西和玩法了，「現在年輕人很少人會玩這個，快失傳了」、「現在都在工地看到而已，用來調整磁磚縫隙」。

有趣的是，網友們對於四色牌還有一個共同的記憶，那就是要用口水沾，「發牌前要先沾口水」、「玩這個摸牌要用口水沾」，而且因為玩久了牌紙會軟掉，有些人玩1次就會整副丟掉，家人覺得浪費，乾脆拿來做成手工藝品，例如椅子、籃子、隔熱墊以及一些小裝飾品。此外，彰化縣田尾鄉機車店老闆巫裕豐與妻子邱碧梅，還曾用14萬片四色牌摺出面寬140公分、深85公分、塔高60公分的總統府，一度登上新聞版面。

▼網友分享家中的「手工藝品」。